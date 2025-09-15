美, 직접투입 요구…韓 보유액의 85% 이 정도 규모면 韓외환시장 붕괴 수준 무제한 통화스와프 미국 수용 불투명 서명한 일본은 외환보유액 세계 2위

한미 관세 협상서 한국이 미국에 3500억 달러를 투자하는 ‘방식’을 두고 우리 정부가 매우 신중한 행보를 보이고 있다. 핵심적 이유는 바로 천문학적 규모의 투자금이 미국에 집행될 경우 막대한 환율 위기를 초래할 수 있기 때문이다. 이는 외환시장 붕괴로 이어져 우리 경제에 악영향을 미칠 수도 있다. 특히 3500억 달러는 현재 우리나라 외환보유액의 약 85%를 차지하는 비중이다. 우리나라가 한해 조달 가능한 금액이 300억달러를 넘지 못한다는 점을 감안하면 무리한 미국 투자로 인한 환율 폭등을 막기가 어려워진다. 미국에 무제한 통화스와프를 제안한 것도 이 같은 배경으로 풀이된다.

일본은 5500억달러 투자에 대해 미국에 ‘서명’했지만, 우리와는 외화 보유 상황이 다르다. 일본 외환보유액은 1조3000억달러가 넘어 세계 2위인 데다가 통화스와프까지 체결한 기축통화국이다. 우리나라의 외환 방파제가 일본에 비해 훨씬 취약한 상황에서 미국의 요구대로 ‘직접 투입’이 진행될 경우 환율 시장은 외환위기 당시보다 더 큰 혼란에 빠질 수 있다는 우려가 제기된다.

▶투자방식, 이익배분 놓고 한미간 이견=15일 정부와 한국은행 등에 따르면 지난 7월 30일 합의된 3500억달러 규모의 대미 투자와 관련해 한국과 미국 간 투자 구조, 방식, 이익 배분을 둘러싼 이견이 커지고 있다.

미국 측은 한국이 투자금 전액을 특수목적법인(SPC)에 직접 투입할 것을 요구하는 반면, 한국은 직접 투자 비중을 최소화하고 정부 보증을 활용하는 방안을 선호하고 있다. 일본과 달리 한국은 외화 유출로 인한 외환위기 가능성이 상대적으로 높아 우려감이 높다.

투자 대상 선정에서도 양국 입장이 엇갈린다. 미국은 자국 주도로 투자 대상을 결정하려 하는 반면, 한국은 기업이 사업성을 검토한 후 참여 여부를 결정해야 한다는 원칙을 고수하고 있다.

투자 이후 수익 배분 문제 역시 난제다. 미국은 일본과의 기존 합의문을 근거로 원금 회수 전 50대50, 이후 미국 90% 배분 방안을 요구하고 있어 한국과 조율이 필요하다.

여기에 최근 미국 조지아주에서 발생한 한국인 대규모 구금 사태로 비자 문제가 또 다른 현안으로 부각됐다. 비자 문제가 해결되지 않으면 투자 추진과 인력 파견에 차질이 예상돼 협상 난항이 예상된다.

정부는 투자 구조와 이익 배분 문제, 비자 문제 등을 종합적으로 검토하며 미국 측과 추가 협의를 이어갈 계획이다.

▶비기축통화국 한국, 일시투자 환율급등 불가피=한국이 미국과 투자 방식에 있어 이견이 심화되는 이유는 우리나라가 일본처럼 대규모 직접 대미 투자를 수행하기 어렵기 때문이다.

우선 외환보유액부터 덩치가 다르다. 일본은 지난 7월 기준으로 1조3044억달러의 달러를 비축해 놓았다. 우리나라는 4113억달러로 세계 10위다. 일본 외환당국이 가진 외환보유액이 3배 이상 더 많다.

외환보유액은 결국 환율 조절의 ‘실탄’이라는 의미다. 환율이 급등하게 되면 외환당국은 달러를 시장에 내다 파는 매도 개입을 진행해 환율이 오르는 속도를 조절한다. 그 실탄의 규모를 전부 끌어와도 우리나라는 4000억달러 초반대에 불과하다.

만약 실제로 미국이 3500억달러의 직접 투자를 일시에 강제해 우리나라가 이를 수락한다면, 이론적으로 외환당국이 환율 상방 압력을 억제하기 위해서는 그만큼 달러를 공급해야 한다. 외환보유액의 85%가량을 쏟아 넣어야 환율이 오르는 것을 막을 수 있다는 얘기인데, 현실적으로 불가능하다.

김용범 대통령실 정책실장은 지난 9일 한국방송기자클럽 초청 토론회에서 “우리나라가 수출입은행, 산업은행에서 1년에 조달할 수 있는 금액(외화)이 200억~300억달러를 넘기기 어려운데, 특별히 외환 쪽 통화스와프 문제 해결이 안 되어 있다”며 “일본은 기축통화에 미국과 무제한 통화스와프가 있다”고 말했다.

달러 조달 능력에도 현저한 차이가 있다. 일본은 기축통화국으로 미국과 무제한 통화스와프 협정을 체결했다. 즉, 일본은 달러를 언제든 마음껏 빌려 쓸 수 있다. 실제 직접 투자를 하더라도 조달 자체에는 큰 문제가 없다. 우리나라는 조달 자체가 불가능할 수 있고, 하더라도 환율이 오르는 속도를 제어할 수 없다.

우리나라 정부가 무제한 통화스와프를 요구한 이유도 여기에 있다. 3500억달러 직접 투자를 원한다면 이를 실행할 수 있는 현실적인 도구를 달라는 의미다.

▶한미 통화스와프 체결 불확실, 투자기간 최대 늘려야=미국이 실제로 통화스와프를 체결해 줄지는 의문이다. 한미 양국은 2008년 글로벌 금융위기와 2020년 코로나19 팬데믹 등 위기 상황에만 총 2번의 통화 스와프를 체결한 적이 있다. 일각에서는 통화스와프를 영구 체결해야 한다고 지속해서 지적했으나, 현재까지 진척 사항은 없었다. 관가와 한국은행 내에서도 회의적인 시각이 기본적으로 우세했다.

이에 통화스와프가 현실적으로 불가능하다면 결국 직접투자의 규모를 최대한 줄이고, 투자 실행 기간을 최대한 늘려야 한다는 지적이 나온다. 3500억달러를 일시에 직접 투자하는 것을 불가능하지만 그 기간을 수십 년으로 늘리면 환율 시장에 미치는 압력을 완화할 수 있다는 것이다.

한은 관계자는 “3500억달러 투자 펀드가 결정된 사항이 아무것도 없기 때문에 환율 시장 영향을 지금은 말하기 어렵다”면서도 “몇 년에 걸쳐 투자하는 것인지의 문제도 있다”고 강조했다. 홍태화·배문숙 기자