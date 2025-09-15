[헤럴드경제=박혜림 기자] 토탈 이미징 솔루션 기업 캐논코리아 주식회사가 A3 컬러 복합기 신제품 ‘imageFORCE C5100’ 시리즈와 A3 흑백 복합기 ‘imageFORCE 6100’ 시리즈를 새롭게 선보였다고 15일 밝혔다.

캐논은 이날 최신 imageFORCE 플랫폼 기반의 ▷컬러 복합기 imageFORCE C5100 시리즈(C5140, C5150, C5160, C5170) 4종 ▷흑백 복합기 imageFORCE 6100 시리즈(6155, 6160, 6170) 3종 등 총 7종을 공개했다.

해당 제품들은 고품질 출력, 초고속 출력/스캔 성능, 업무 효율성을 고려한 옵션 지원과 AI 기반 보안 기능을 갖춰 다양한 오피스 환경에서 요구되는 대량 문서 처리와 스마트 워크플레이스를 조성하도록 설계됐다.

imageFORCE C5100·6100 시리즈는 기존의 레이저 대신 OLED 멀티칩을 활용한 최신 인쇄 방식인 ‘D² Exposure’를 적용해 고품질 출력을 지원한다. 밀접한 드럼 및 프린트헤드간 설계로 색상의 왜곡을 방지해 일관되고 정확한 색상 재현을 보장하며, OLED 칩 라인의 정밀한 이동으로 매우 세밀하고 정교한 이미지를 구현할 수 있다. 최대 4800×2400dpi의 고해상도를 구현하는 인쇄 엔진으로 섬세하고 선명한 결과물을 얻을 수 있다.

imageFORCE C5100 시리즈와 imageFORCE 6100 시리즈는 각각 컬러, 흑백 기준 분당 최대 70매의 인쇄 속도, 스캔 시 양면 기준 최대 270ipm에 이르는 속도를 지원한다. 바쁜 사무 환경이나 대규모 문서 작업이 필요한 환경에서 업무 효율성을 극대화했다.

사용 편의성과 생산성을 고려한 대용량 급지 성능도 갖췄다. 두 시리즈 모두 기본 1200매의 급지 용량을 제공한다. 옵션 장착 시 최대 6350매까지 확장할 수 있어 대량 출력 환경에서도 안정적인 운용이 가능하다. 뿐만 아니라 52gsm부터 300gsm까지 다양한 두께의 용지를 지원하고, 스테이플링, 소책자 제본 등의 작업을 간편하게 수행할 수 있는 다양한 후처리 옵션을 제공해 출력부터 마감까지 원스톱 솔루션을 실현한다.

보안성도 강화했다. 새롭게 탑재한 AI 기반 전방위 스마트 보안 시스템은 복합기 내 AI가 데이터 사용 패턴을 분석해 문서, 장치, 네트워크와 클라우드를 전방위적으로 보호한다. 스마트 보안 시스템이 업무 환경에 최적화된 보안 설정을 자동 추천하면, 사용자는 이를 통해 별도 전문 지식 없이도 간편하게 설정을 완료할 수 있다. 설치 환경 변화나 보안 취약 요소가 감지되면 즉시 알림과 맞춤형 대응을 안내해 안전한 문서 환경을 유지할 수 있도록 돕는다.

이 밖에도, 클라우드 기반 문서 관리 시스템 연동과 QR 코드 스캔을 통한 모바일 프린팅을 지원해 업무 효율성을 높였으며, 본체 소재의 약 30%에 재활용 플라스틱을 사용하고 포장재를 재활용 골판지로 전환하는 등 친환경 설계도 강화했다.

박정우 캐논코리아 대표이사는 “imageFORCE C5100과 imageFORCE 6100 시리즈는 뛰어난 출력 품질과 강화된 보안, 친환경 설계까지 모두 갖춘 차세대 복합기”라며 “다양한 업무 환경에 맞춰 생산성과 효율성을 높이는 최적의 솔루션이 될 것으로 기대한다”고 말했다.