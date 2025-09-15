[헤럴드경제=최원혁 기자] 지난 7월 복귀를 선언하고 오는 12월 경기를 치를 예정이던 전설의 프로복서 리키 해튼이 영국 런던의 자택에서 사망한 채 발견됐다. 향년 46세.

14일(현지 시각) AP, BBC 등에 따르면 경찰은 이날 오전 그레이터 맨체스터 테임사이드의 하이드에 있는 자택에서 사망한 채 발견했다. 그의 사망에 범죄 등 의심스러운 정황은 발견되지 않았다고 경찰은 밝혔다.

해튼은 전 웰터급 및 라이트웰터급 세계 챔피언으로 지난 7월 복귀를 선언해 13년 만에 링에 오른다고 알려졌다. 오는 12월2일 아랍에미리트(UAE) 두바이에서 이사 알 다(UAE·46)와 경기에 출전하며 복싱 무대 복귀를 공식화해 팬들의 기대를 모았다.

해튼은 지난 2005년 세계복싱협회(WBA) 라이트웰터급과 2006년 웰터급 세계 챔피언 타이틀을 땄다. 그러면서 플로이드 메이웨더, 코스티야 추, 매니 파키아오 등과 함께 세계 최고의 복서 중 한 명으로 꼽혔다. 2012년 은퇴 전까지 15년간 그의 프로 통산 전적은 48전 45승 3패다.

갑작스레 전해진 그의 사망 소식에 애도가 잇따랐다. 같은 영국 출신이자 올림픽 복싱 은메달리스트인 아미르 칸은 엑스(X·옛 트위터)에 “영국 최고의 복서일 뿐 아니라 친구이자 멘토를 잃었다”고 썼다.

또 전 헤비급 세계 챔피언 타이슨 퓨리도는 인스타그램에 “전설적인 리키 해튼에게 애도를 표한다”며 “리키 해튼은 영원히 단 한 명뿐일 것”이라고 추모했다.