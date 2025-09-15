‘연중 최고’ 코스피 PER 15.55배…1년 만에 최고치 美 26.66배·日 18.12배·獨 18.18배·대만 17.55배 대비 ‘저평가’ 증권가 “과거 코스피 사상 최고치 돌파 후 평균 6% 추가 상승” 금리 인하·정책 모멘텀에 추가 상승 기대감 ↑ 단기 급등 따른 부담감에 美 경기 둔화 우려 등 리스크

[헤럴드경제=신동윤 기자] 코스피 지수가 연일 사상 최고가 행진을 이어가는 가운데서도 글로벌 주요국 증시에 비해 여전히 밸류에이션(가치 평가) 부담이 덜한 것으로 나타났다. 그만큼 다른 국가 증시에 비해 ‘저평가’ 매력이 여전하다는 것을 의미한다.

증권가에선 기준금리 인하에 대한 기대감에 증시 부양 정책 모멘텀 지속 등으로 인해 코스피 지수가 추가 상승할 것이라는 데 무게를 두고 있다. 다만, 미국발(發) 경기 둔화 우려와 국내 상장사 기업 실적 회복 여부 등에 따라 국내 증시 변동성도 커질 수 있다는 평가도 나온다.

15일 한국거래소에 따르면 지난 12일 종가 기준으로 코스피 지수의 주가수익비율(PER)은 15.55배를 기록했다. 이는 연중 최고 수준이자, 작년 9월 13일(17.25배) 이후 1년 만에 가장 높은 수치다.

지난 12일 종가 기준으로 코스피는 전 거래일 대비 1.54% 오른 3395.54로 거래를 마쳤고, 이날 거래 시작과 동시에 전장보다 12.24포인트(0.36%) 오른 3407.78로 출발해 ‘전인미답(前人未踏)’의 고지인 3400을 넘어서 오름폭을 키워나가는 중이다. 4거래일 연속 최고점 행진을 이어가면서 ‘불장’을 이어간 셈이다.

눈여겨 볼 점은 코스피 지수가 잇따라 신기록을 경신하면서 치솟고 있음에도 불구하고, 앞서 ‘사상 최고가’ 기록 행진을 이어가던 미국, 일본 등 주요국 증시에 비해선 여전히 ‘저평가’ 매력이 있다는 점이다.

인베스팅닷컴·월드 PE 레이쇼(World PE Ratio)·닛케이인덱스 등 주요 금융 정보 사이트 등에 따르면 미국 증시의 PER은 26.66배에 이르는 것으로 나타났다. 이어 인도(24.62배), 호주(20.13배), 프랑스(19.16배), 독일(18.18배), 영국(18.13배), 일본(18.12배), 대만(17.55배), 홍콩(17.10배) 등으로 국내 증시를 앞섰다.

PER은 현재 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눠 주가가 순이익 대비 어느 정도 수준인가를 나타낸다. 상장기업이 내는 이익보다 주가가 몇 배 수준에 형성돼 있는지를 보여준다. PER이 낮다면 수익보다 주가가 저평가된 만큼, 일반적으로 추가 상승 여력이 있다고 본다.

설태현 DB증권 연구원은 “최근 코스피 12개월 선행 PER은 과거 전고점 돌파 당시와 유사하거나 낮은 수준으로 밸류에이션 부담은 제한적인 상황”이라며 “과거 코스피가 전고점을 돌파한 직후 1~2개월간 점진적인 우상향이 나타난 만큼 연말까지 상승세가 이어질 수 있다”고 분석했다.

한국투자증권은 최근 20년 동안 코스피가 사상 최고치를 경신했던 2011·2017·2020년의 사례를 살펴봤을 때, 사상 최고치를 경신한 뒤 코스피 주가가 평균 6% 이상 올랐다고 짚었다. 염동찬 한국투자증권 연구원은 “지난 2020년에는 저금리와 글로벌 자산 가격 상승 등으로 전고점 이후 25% 이상 상승했다”면서 “이번 사상 최고치 행진은 특정 종목에 편중된 것이 아니라 52주 최고가 종목이 다수 나와 상승의 폭과 기간이 과거보다 길어질 수 있다”고 전망했다.

오는 16~17일(현지시간) 예정된 미 연방공개시장위원회(FOMC)를 통해 미 연방준비제도(Fed·연준)가 금리 인하 사이클에 돌입할 것이란 기대감으로 미국 기술주 강세가 이어지고 있다는 점도 국내 증시에서 반도체주를 중심으로 한 상승세를 이끄는 원동력으로 작용 중이다.

김병연 NH투자증권 연구원도 “현재보다 연말 코스피 레벨이 더 높을 것”이라며 “미 연준 스탠스 변화와 내년 상반기 기준금리 인하 기대가 선반영되며 밸류에이션이 부담스럽다 느껴질 때 멀티플 추가 상승 환경이 조성될 수 있다”고도 내다봤다.

다만, 최근 단기간 내 상승 폭이 컸던 만큼 차익 매물 출회에 따른 조정 장세가 코스피 상방을 제한할 수 있다는 분석도 나온다. 이달 들어 코스피 상승률은 6.3%에 이른다. 한지영 키움증권 연구원은 “코스피가 최근 급등 과정에서 차익 실현 욕구가 누적된 만큼 주중 추가 매수 수요와 차익 실현 수요 간 수급 공방전이 3400선 부근에서 확대될 수 있음에 유의해야 한다”면서 “반도체, 증권 등 지난주 폭등한 업종에서 통신, 자동차, 조선 등 지난주 소외된 업종으로 순환매가 나타날 가능성이 있다”고 설명했다.

시장에서 금리 인하를 선반영한 상황이라 FOMC 전후 ‘재료 소멸에 따른 매도’가 유발되면서 증시 하방 압력이 커질 수 있다고 우려하는 상태다. 서상영 미래에셋증권 연구원은 “향후 실업률 상승 같은 명백한 미국 경기 침체가 나타나면 시장의 낙관론이 빠르게 사라질 수 있다”며 “아울러 물가 상승이 시장 예상보다 높은 수준을 유지할 경우 금리 인하 속도가 예상보다 느리게 진행될 수 있어 이번 FOMC에서 경제 성장률 전망과 물가, 금리 전망이 어느 때보다 중요하다”고 설명했다.

글로벌 주요국 증시에 비해 밸류에이션이 저평가 상태인 것은 맞지만, 반도체주를 제외한 나머지 업종에서는 뚜렷한 회복세를 기대하기 어렵다는 점에선 신중한 접근이 필요하단 분석도 나온다.

이웅찬 iM증권 연구원은 “미국 경제는 인공지능 관련 투자는 강세를 보이고 있으나 악화하는 고용지표에서도 확인되듯이 그 외 부문은 빠르게 악화하고 있다”며 “국내 증시는 미국 경기 하강과 반도체 외 실적 악화를 주의해야 한다. 강세장의 끝자락에 점점 다가가고 있는 것 같다”고 지적했다.

이경민 대신증권 연구원은 “현재 연내 3회 금리 인하 기대가 코스피에 선반영된 점이 부담 요인”이라며 “단기 밸류에이션 부담이 확대돼 추격 매수보다 조정 시 단기 트레이딩(매매) 전략을 제안한다”고 덧붙였다.