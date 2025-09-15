[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도와 구미시는 최근 콘택트렌즈 전문 제조기업인 ㈜아이메디와 투자 양해각서(MOU)를 체결했다고 14일 밝혔다.

아이메디는 경북 경산에 본사를 둔 업체로 콘택트렌즈 제조 전체 공정에 필요한 생산 설비를 자체 개발하며 착용감이 뛰어난 렌즈 제작 기술을 보유하고 있다.

이번 MOU로 아이메디는 1331억원을 투자해 구미 국가 제1산업단지에 총면적 4만8천300여㎡ 규모 공장을 새로 조성하고, 컬러 콘택트렌즈 대량 생산 체제를 구축할 예정이다.

지난 2028년까지 국내 최대 콘택트렌즈 생산 규모인 월 1억개 생산 설비를 갖춰 570명의 신규 일자리를 창출할 계획이다.

글로벌 K-뷰티 산업의 급성장에 따라 미용·패션 아이템으로 콘택트렌즈의 글로벌 시장 진출도 모색하기로 했다.

양금희 경북도 경제부지사는 “아이메디의 투자가 구미를 세계 콘택트렌즈 산업의 중심지로 도약시키는 계기가 될 것”이라며 “기업이 안심하고 성장할 수 있는 환경을 조성해 글로벌 강소기업으로 성장할 수 있도록 경북도가 적극 지원하겠다”고 말했다.