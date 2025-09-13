스위스 시계 브랜드 스와치가 미국 정부의 고율 관세 정책을 풍자한 한정판 시계를 출시해 화제를 모으고 있다.

로이터 통신에 따르면, 스와치는 10일(현지시간) ‘만약…관세가?’(WHAT IF…TARIFFS?)라는 이름의 제품을 선보였다. 베이지 색상의 이 시계는 파란 숫자판에 숫자 3과 9의 위치를 뒤바꿔 배치해, 트럼프 행정부가 스위스에 부과한 39% 관세를 상징적으로 표현했다.

제품 가격은 139스위스프랑(약 24만 원)이며, 스위스 내에서만 한정 판매된다.

앞서 미국은 EU 국가들에는 15%의 관세를 적용한 반면, 스위스에는 39%라는 최고 수준의 관세를 부과해 고급 시계 및 명품 산업에 큰 타격을 입혔다. 일각에서는 트럼프 대통령이 무역 불균형 해소에 협조하지 않은 스위스 정부에 불만을 품고 고율 관세를 결정했다는 해석도 나온다.

스와치 측은 이번 제품이 풍자적 메시지를 담고 있으며, 스위스 정부에 대한 경고의 의미도 포함돼 있다고 밝혔다. 판매량은 공개되지 않았지만, “엄청난 성공을 거두고 있다”고 전했다. 또한 미국이 관세 정책을 변경하는 즉시 해당 모델의 판매를 중단할 예정이라고 덧붙였다.

스와치 공식 웹사이트에는 주문 폭주로 인해 배송이 1~2주 지연될 수 있다는 안내가 올라와 있다.

한편, 스위스 정부는 미국과의 관세 인하 협상을 이어가고 있다. 하워드 러트닉 미국 상무장관은 CNBC 인터뷰에서 “합의 가능성이 있다”고 긍정적인 전망을 내놓았다.