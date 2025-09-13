세종시서 ‘2025 한글 국제프레 비엔날레’ 개최 빠키·구본창·김휘아 등 작가 39명 참여

[헤럴드경제=김현경 기자] 꼬불꼬불한 한글이 빼곡하게 쓰인 중간중간 캐릭터들이 더해져 벽면을 가득 채웠다. 영국의 세계적 그래피티 아티스트 미스터 두들(Mr. Doodle)의 익숙한 듯 특별한 작품이다.

세계적으로 유례를 찾기 힘든 독창적 문자 한글을 예술로 승화시킨 ‘2025 한글 국제 프레 비엔날레’가 세종시에서 막을 올렸다. 세종특별자치시와 세종시문화관광재단이 주최하는 이번 전시는 2027년 ‘제1회 한글 국제 비엔날레’의 서막으로, 10월 12일까지 조치원 1927 아트센터와 산일제사 일원에서 열린다.

이번 비엔날레는 ‘그리는 말, 이어진 삶’이란 주제 아래, 한글을 단순한 문자 체계를 넘어 삶을 표현하고 문화를 연결하는 창의적 매개체로 보고 문자와 도시, 예술과 기술, 사람과 삶이 어떻게 한글을 매개로 연결되고 확장될 수 있는지 묻는다. 회화, 설치, 미디어 등 국내외 작가 39명의 다양한 작품과 시선을 통해 한글의 본질과 미래를 새롭게 탐색한다.

참여 작가 중 가장 눈길을 끄는 아티스트는 단연 미스터 두들이다. 이어지는 선과 확장되는 캐릭터로 독창적 세계를 구축해 온 그는 이번에 한글과 한지를 활용한 신작을 선보인다.

연작 ‘꼬불꼬불 글자’, ‘꼬불꼬불 네모’는 과거 제사 공장이었던 산일제사의 장소성을 작품에 녹여낸 작품으로, 한글과 기호, 강렬한 색채가 어우러져 압도적인 시각적 경험을 제공한다.

대형 벽화 프로젝트 ‘HANGOODLE(한구들)’ 관람객들의 시선을 사로잡는다. 시민 공모로 선정된 한글 글자와 그의 캐릭터와 라이브 드로잉을 통해 새로운 작품으로 탄생했다. 완성된 벽화는 조치원 1927 아트센터 외벽에 영구 보존돼 세종의 새로운 랜드마크가 됐다.

국내 비주얼 아티스트 빠키(VAKKI)는 신작 ‘보이지 않는 말의 구조’를 선보인다. 기하학적 패턴과 색채 실험으로 국제 무대의 주목을 받아온 그는 한글의 조형성과 리듬을 다양한 패턴과 재료로 풀어내 조치원 1927 아트센터 정원에 설치했다. 작품은 전시 종료 후 세종시 공공미술로 이전돼 2027년 제1회 한글 비엔날레에 소개된다.

사진작가 구본창은 4대 고궁의 단청 이미지를 변주해 한글이 창제되던 시기의 미감을 다룬 미디어 아트 ‘코리아 환타지’를 전개한다.

설치미술가 김휘아는 가상 현실 속 한글 정원, 문화와 정서를 잇는 보편적 매개체로서의 한글을 표현한 체험형 설치 ‘한글 정원’을 소개한다.

이 밖에 강익중, 민본, 정진열, 디폴트, 라 레콘키스타 등의 작가들이 다양한 형식으로 한글의 동시대적 해석을 제시한다.

비엔날레 기간 동안 연계 전시도 펼쳐지며 세종시 전체가 한글로 가득찬다. 박연문화관에서는 국립한글박물관 특별전시 ‘오늘의 한글, 세종의 한글’가 열리고, BRT작은미술관에서는 ‘갤러리 가는 날’, 한글상점에선 박준 시인과 김혼비 작가의 토크콘서트가 개최된다. 세종시 읍면동 20개소에서 ‘세종한글컬처로드’도 진행된다.

박영국 세종시문화관광재단 대표이사는 “한글 자모가 모여 새로운 단어를 만들어내듯, 국내외 작가들의 다양한 해석이 한글 문화의 경계를 넓힐 것”이라며 “관람객들도 열린 마음으로 도시 전체가 예술 축제의 장이 될 세종시의 비엔날레를 즐기길 바란다”고 말했다.