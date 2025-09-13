휘발유 평균 1659.7원…전주 대비 0.7원↓ ‘1720.7원’ 서울, 가장 비싸…대구 1629.3원

[헤럴드경제=박성준 기자] 전국 주유소의 휘발유와 경유 가격이 5주 연속 동반 하락했다. 다만 최근 국제유가와 환율이 소폭 오르면서, 다음 주에는 주유소 기름값이 반등할 수 있다.

13일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 9월 둘째 주(7∼11일) 전국 평균 휘발유 판매가는 리터당(L)당 1659.7원으로, 전주 대비 0.7원 내렸다.

지역별로는 서울이 L당 1720.7원으로 가장 비쌌고, 대구는 1629.3원으로 가장 저렴했다. 상표별로는 SK에너지 주유소가 평균 1669.5원으로 가장 높았고, 알뜰주유소는 1632.2원으로 가장 낮았다. 경유 평균 판매 가격은 L당 1530.2원으로, 전주보다 0.7원 하락했다.

국제유가는 석유 공급과잉 전망에 따라 하락했지만, 중동 지역의 지정학적 불안이 하락 폭을 제한했다. 수입 원유 기준인 두바이유는 전주 대비 0.5달러 내린 70.0달러를 기록했다. 국제 휘발유 가격은 0.1달러 하락한 79.3달러, 자동차용 경유는 0.6달러 오른 88.8달러로 집계됐다.

국제유가 흐름은 국내 주유소 가격에 통상 2~3주 시차를 두고 반영된다.

대한석유협회 관계자는 “국제유가와 환율이 동반 상승하면서 다음 주에는 국내 기름값이 소폭 오를 수 있다”고 내다봤다.