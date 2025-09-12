이재명 정부 출범 후 두 번째 고위직 인사 치안정감에 한창훈 국장 등 5명 승진내정

[헤럴드경제=이용경 기자] 경찰청이 12일 치안정감 5명과 치안감 9명에 대한 승진 내정 인사를 단행했다. 이재명 정부 출범 이후 두 번째 경찰 고위직 인사다.

경찰청에 따르면 치안정감 승진 내정자로 한창훈 경찰청 생활안전교통국장, 박정보 경찰인재개발원장, 황창선 대전광역시경찰청장, 엄성규 강원특별자치도경찰청장, 김성희 경상남도경찰청장이 각각 내정됐다.

치안감 승진 내정자로는 곽병우 경찰청 범죄예방대응국 치안상황관리관, 홍석기 경찰청 국수본 수사국 사이버수사심의관, 유윤종 서울경찰청 치안정보부장, 고범석 서울경찰청 기동단장, 김원태 인천경찰청 인천국제공항경찰단장, 김영근 광주경찰청 공공안전부장, 이종원 경기남부경찰청 생활안전부장, 최보현 부천원미경찰서장, 김종철 강원경찰청 생활안전부장이 각각 발탁됐다.

승진 인사는 이날부터 곧바로 효력이 발생한다. 승진 내정자의 보직 인사 배치는 빠르면 다음 주 이뤄질 전망이다.