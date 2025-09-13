HD현대·두산 건설기계 실적 선방 예상 신흥국 인프라 투자로 시장 반등 중국, 유럽에서도 건설기계 수요 상승

[헤럴드경제=한영대 기자] 국내 대표 건설기계 기업인 HD현대인프라코어와 HD현대건설기계, 두산밥캣이 부활의 날갯짓을 펴고 있다. 지난해부터 주춤했던 글로벌 건설기계 시장이 최근 전방 사업 회복으로 살아나면서 실적 반등 가능성이 커졌다. 아직 침체기를 겪고 있는 북미 시장마저 회복한다면 HD현대, 두산의 실적 상승 폭은 더욱 커질 것으로 관측된다.

13일 금융정보제공업체 에프앤가이드에 따르면 HD현대인프라코어의 올해 3분기 영업이익 전망치는 861억원으로 지난해 같은 기간(207억원)보다 4배 이상 증가했다. HD현대의 또 다른 건설기계 계열사인 HD현대건설기계(416억원)는 지난해 3분기(430억원)와 유사한 수준의 영업이익을 기록할 것으로 예상된다. 두산밥캣의 3분기 영업이익 전망치는 1701억원으로 전년(1243억원) 동기 대비 36.9% 늘었다.

HD현대인프라코어와 HD현대건설기계, 두산밥캣은 올해 상반기까지만 하더라도 실적 부진에 시달렸다. 글로벌 건설기계 시장이 지난해부터 경기 불확실성, 전방 사업 부진 등으로 악화일로를 걸었기 때문이다. 올해 상반기 HD현대인프라코어(1736억원), HD현대건설기계(817억원) 영업이익은 지난해 같은 기간보다 각각 0.4%, 27.2% 감소했다. 두산밥캣 영업이익은 32.4% 줄어든 2억8309만달러(약 3900억원)에 머물렀다.

부진했던 실적은 전방 사업 회복으로 살아났다. 한동안 지지부진했던 인프라 투자가 북아프리카와 중동, 동남아 등 신흥 시장 중심으로 재개되자 건설기계 수요는 자연스레 증가했다. 이한결 키움증권 연구원은 “잦은 국제 분쟁으로 금으로 대표되는 안전자산에 대한 선호도가 올라가자, 주요 자원국들이 광산개발 확대를 추진하고 있다”고 설명했다.

글로벌 시장에서 비중이 높은 중국, 유럽 시장도 저점을 찍고 반등하기 시작했다. 올해 1~7월 중국 내 굴착기 판매량은 7만2993대로 전년 동기(5만9661대) 대비 22.3% 늘었다. 유럽 건설기계 수요도 부동산 시장 회복으로 늘어나고 있다. 두산밥캣 주력 매출처인 북미 시장은 여전히 부진에 빠졌지만, 두산밥캣은 지속적인 재고 조정을 통해 수익성 악화를 막았다고 업계는 분석하고 있다.

건설기계 3사 실적은 하반기를 기점으로 상승세를 이어갈 전망이다. 신흥국을 중심으로 인프라 투자가 꾸준히 이뤄지고 있고, 북미 시장마저 내년부터 회복할 것이라는 분석이 나오고 있다. 북미 시장이 살아날 시 두산밥캣은 물론이고 HD현대도 큰 폭의 실적 개선을 기대할 수 있게 됐다.

이한결 연구원은 “내년부터 관세 및 금리 인하 불확실성이 해소돼 북미 건설기계 시장의 수요 반등이 본격화될 것”이라며 “트럼프 정부가 집권 2년차를 맞아 진행할 수 있는 인프라 투자 확대와 주택 시장에 대한 정책 지원이 북미 시장 수요 개선을 뒷받침할 것”이라고 내다봤다.

HD현대와 두산은 사업 재편, 포트폴리오 재정비 등을 통해 상승세를 유지한다는 계획이다. HD현대는 HD현대인프라코어와 HD현대건설기계 합병을 통해 효율성을 더욱 끌어올릴 계획이다. 합병법인 HD건설기계(가칭)는 일원화된 의사결정 체계를 통해 경쟁력을 강화, 2030년 매출 14조8000억원을 달성한다는 계획이다.

두산밥캣은 유럽 시장 공략을 강화해 북미 시장 의존도를 낮춘다는 전략이다. 올해 4월 독일 뮌헨에서 열린 유럽 최대 건설기계 박람회 2025 바우마에선 신제품 4종을 포함한 12종의 모델을 전시했다.