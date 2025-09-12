상수도 데이터 활용, 중소기업 ESG 경영 현황 분석 및 진단 정확성 제고 기업 데이터 기반 유망기업 발굴 및 지원 대상 확대 등 물 산업 성장 지원

[헤럴드경제=이태형 기자]한국수자원공사(K-water)는 12일 신용보증기금과 중소기업의 ESG 경영지원을 위한 데이터 공동활용 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 양 기관이 보유한 핵심 데이터를 결합해,중소기업이 탄소중립을 실천하고 지속가능한 ESG 경영을 강화할 수 있도록 지원하기 위해 추진됐다.

한국수자원공사는 신용보증기금의 기업정보 플랫폼을 활용해 국내외 기업의 재무 및 경영 정보 등 데이터를 확보할 수 있게 됐다.

이를 통해 물산업 관련 기업들의 성장 잠재력과 ESG 경영 수준을 분석하고, 기존에 인지하지 못했던 유망 물기업까지 발굴해 지원 범위를 넓힐 수 있을 것으로 기대된다.

신용보증기금은 한국수자원공사의 상수도 이용 데이터를 AI 기반 기업 분석 및 경영진단 서비스와 연계해 기업의 생산활동과 에너지 사용량 간 상관관계 분석 등 중소기업 맞춤형 ESG 경영 분석이 가능할 것으로 보인다.

양 기관은 향후에도 중소기업 지원을 위한 공동사업 추진, 기업 지원사업 전반에 기업정보 데이터 적극 활용 등 협력을 체계적으로 확대해 나갈 계획이다.

류형주 한국수자원공사 부사장은 “이번 협약은 물 데이터가 기업의 ESG 경쟁력 강화에 실질적으로 기여할 수 있음을 보여주는 사례”라며 “앞으로도 데이터 협력을 확대해 물기업을 포함한 중소기업의 성장을 적극 지원하고, 국가 탄소중립 정책 이행에도 최선을 다하겠다”고 말했다.