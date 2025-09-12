정의선 회장 “안전하게 돌아오게 돼 기쁘다” LG엔솔 “함께 힘써준 정부·관계자들에 감사”

현대자동차그룹·LG에너지솔루션의 미국 조지아주 합작 배터리공장 건설 현장에서 벌어진 미 당국의 이민 단속과 관련 최소 2∼3개월의 공장 건설 지연이 예상된다는 현대차 측 전망이 나왔다.

11일(현지시간) 블룸버그와 로이터통신 등 주요 외신에 따르면 호세 무뇨스 현대차 대표이사 사장은 이날 미국 디트로이트에서 열린 자동차 행사에 참석해 “이번 일(한국인 구금사태)은 우리에게 최소 2∼3개월의 지연을 일으킬 것”이라며 “지금 이 모든 사람들이 (한국) 복귀를 원한다”고 밝혔다.

그는 “그렇게 되면 그 빈 자리들을 어떻게 채울지 모색해야 하고, 대부분 (고용할) 사람이 미국에 있지는 않다”고 설명했다. 현지 언론은 “해당 현장에 대한 미 이민 당국의 대대적인 단속 이후 무뇨스 사장이 공개적으로 처음 내놓은 언급”이라고 전했다.

무뇨스 사장은 “처음 소식을 들었을 때 놀랐으며 즉시 현대차 노동자들이 체포된 인원에 포함됐는지 확인했으나, 주로 LG의 협력사 직원들로 확인됐다”면서 “공장 건설 단계에는 전문 인력이 필요하지만 미국에서는 구할 수 없는 기술과 장비가 많다”고 말했다.

무뇨스 사장은 “신규 공장 건설·가동 지연에 따라 현대차가 조지아주 커머스에 있는 SK온 공장 등에서 배터리를 계속 조달할 계획”이라고 밝혔다. 그는 또 “비록 이것이 매우 안타까운 사건이었지만, 우리 회사에 미국 시장의 전략적 중요성은 변함이 없다”며 “우리는 지난 몇 년간 많은 투자를 해왔으며 앞으로도 계속할 것”이라고 말했다.

블룸버그는 이번 사태와 관련한 정의선 현대차그룹 회장의 발언 내용도 전했다. 블룸버그에 따르면 정 회장은 이날 오토모티브 뉴스 콩그레스에 참석한 자리에서 “그 사건에 대해 정말 걱정했고, 그들이 안전하게 집에 돌아오게 돼 정말 기쁘다”고 말했다. 그러면서 “우리 정부와 미국 정부가 긴밀히 협력하고 있으며, 비자 규정은 매우 복잡하다”면서 “함께 더 나은 제도를 만들 수 있기를 바란다”고 덧붙였다.

한편 LG에너지솔루션도 공식 입장을 내고 “구금된 분들의 안전한 석방을 위해 전폭적으로 지원해 주시고, 한국과 미국 현장에서 한마음 한뜻으로 힘써 주신 한국 정부와 관계자 여러분께 진심으로 감사의 말씀을 드린다”면서 “자사 구성원과 협력사 관계자들이 한국에 도착할 때까지 모든 지원에 나서겠다”고 밝혔다.

앞서 미국 이민당국은 현대차·LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장에서 불법 체류 및 고용 단속을 이유 삼아 한국인 근로자 300여명 등을 긴급 체포·구금한 바 있다.

블룸버그는 “이번 사건이 산업계 전반에 미치는 파장이 커지고 있다”면서 “경제적 파급 효과는 이제 막 시작됐을 수 있다”고 지적했다.

양대근·김성우 기자