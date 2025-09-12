조생종 출하 지연 산지 원료곡 부족 햅쌀 출하 전 ‘공급 차질 해소’ 목표 15일까지 신청, 19일부터 창고 인수

정부가 쌀 수급 안정을 위해 정부양곡(벼) 2만5000톤을 추가로 시장에 공급한다. 조생종 출하 지연으로 원료곡 확보에 어려움을 겪는 산지유통업체의 부담을 덜고, 햅쌀 출하 전까지 이어질 수급 불안정을 막기 위한 조치다.

12일 농림축산식품부에 따르면, 지난달 25일부터 공급된 정부양곡 3만톤 가운데 절반 이상이 2주 만에 판매 완료됐고, 남은 물량도 2주 내외에 소진될 것으로 전망된다. 햅쌀 본격 출하 시점인 10월 중순 전까지 일부 지역에서는 원료곡 부족 현상이 불가피할 것으로 판단됐다.

올해는 조생종 수확기 동안 잦은 비로 출하가 늦어졌고, 이에 따라 구곡에 대한 산지유통업체 수요가 급증했다. 농식품부는 이번 추가 공급으로 원료곡 확보 애로를 해소하고 쌀값을 안정적으로 관리할 계획이다.

추가 공급 대상은 지난해와 동일하게 정부 벼 매입자금 지원을 받은 산지유통업체와 연간 매입물량 3000톤 이상 임도정업체다. 공급을 희망하는 업체는 오는 15일까지 농협경제지주 웹사이트를 통해 신청할 수 있으며, 물량은 전년도 쌀 판매 비중에 따라 배정된다. 배정받은 업체는 19일부터 지정 창고에서 물량을 인수한다.

공급받은 정부양곡은 벼 상태로 재판매할 수 없고, 10월 17일까지 쌀로 가공해 판매해야 한다. 농식품부는 판매 완료 여부를 점검하고 신·구곡 혼합 유통 단속도 강화할 계획이다.

이번에 공급받은 업체는 2025년산 신곡을 2026년 3월까지 정부 창고에 반납해야 하며, 반납 단가는 2025년 8월 평균 산지쌀값과 수확기 가격, 도정수율 등을 고려해 추후 결정된다.

농식품부는 이날 김종구 식량정책실장 주재로 농협 RPC 협의회를 비롯한 관계 기관과 대여계획을 공유하며 협조를 요청했다. 김 실장은 “산지유통업체의 원료곡 확보 어려움을 완화하고 쌀값을 안정적으로 유지하는 것이 정부의 책무”라며 “이번 조치가 농가 소득과 소비자 물가 안정에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다. 김용훈 기자