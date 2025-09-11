(88) 전남 구례군 사성암

사찰은 불교의 공간이면서, 우리 역사와 예술의 유산입니다. 명산의 절경을 배경으로 자리 잡은 사찰들은 지역사회의 소중한 관광자원이기도 합니다. 치열한 일상에서 벗어나 잠시 휴식을 얻고자 할 때 우리는 산에 오르고 절을 찾습니다. 헤럴드경제는 빼어난 아름다움과 역사를 자랑하는 사찰 100곳을 소개하는 ‘내 마음대로 사찰 여행 비경 100선’ 시리즈를 연재합니다.

미국 CNN은 부처의 경지에 이르는 33단계를 상징해 한국의 전통과 자연, 역사를 한눈에 느낄 수 있는 아름다운 사찰 33곳을 그들의 기준으로 선정했다. 불국사에는 석가모니불이 있는 대웅전으로 오르는 계단 청운교, 백운교(국보 23호)가 33계단으로 비슷한 의미로 해석되고 있다.

그러나 불교에서 중생이 부처가 되기 위해서 33단계를 거쳐야 한다는 기록은 대승, 소승불교를 떠나 어디에도 없다고 한다. 단지 불교의 전설적인 산인 수미산 정상의 도리천에 중앙을 중심으로 동서남북 사방으로 8개의 천성(天城)이 있어 중앙을 포함 33천(天)이 있다. 관세음보살은 중생을 구제하기 위해 33가지 모습으로 나타난다고 해 불교에서 33의 의미를 특별하게 생각하고 있기는 하다.

CNN의 아름다운 사찰 33곳 중 지리산과 섬진강이 어우러져 천혜의 자연환경과 풍수적 가치가 뛰어나다고 알려진 전라남도 구례군에만 4곳의 사찰이 있다. 조계종 19교구 본사인 화엄사를 비롯해 천은사, 연곡사 등 지리산 자락 사찰 3곳, 그리고 지리산을 바라보고 있는 오산(531m)의 사성암이 그곳이다. 산세가 자라 모양과 비슷하다고도 하고, 또는 바다거북이 등위에 받치고 있는 산이라고도 해 큰바다거북 鼇(오)를 사용한 오산(鼇山)은 그리 높지도 험하지도 않다.

하지만 기록에 따르면 ‘그 바위의 형상이 빼어나 금강산과 같으며 예로부터 부르기를 소금강’이라 했다. 오산은 광양의 백운산, 순천의 조계산, 광주의 무등산, 구례의 지리산이 동서남북으로 감싸고 있으며 섬진강이 휘감아 돌고 있다. 오산을 빙 둘러 봄에는 섬진강 벚꽃길이 펼쳐지는데, 사성암은 벚꽃길(아래 주차장)에서 3㎞ 정도 올라가야 하고 오산 정상은 사성암에서 10여분 걸어가면 정상 표지석을 볼 수 있다.

사성암(四聖庵)은 오산 정상의 깎아지른 암벽에 4명의 고승이 수도했다고 해 이름 붙여졌고, 깎아지른 절벽 위에 자리 잡아 ‘하늘과 맞닿은 사찰’로도 알려져 있다. 수직 절벽 암벽 위에 독특한 건축기법으로 20m 높이의 기둥을 세워 벼랑에 걸친 제비집 같은 ‘유리광전’이 있다.

사성암 주변엔 우뚝 솟은 기암괴석들이 많아 명승으로 지정돼 드라마 촬영지로도 유명하다. 사성암에 올라 둘러보면 굽이굽이 섬진강 물줄기가 휘감아 흐르는 넓은 들녘 구례 전경이 한눈에 들어오고 천왕봉, 노고단, 반야봉 등 지리산 연봉들이 펼쳐져 있다.

지리산이 품고 있는 화엄사, 연곡사, 천은사, 문수사 등도 어렴풋이 모습을 드러내고 있다. 비경 사찰임은 틀림없다.

네 명의 고승이 수도했다는 사성암

사성암 안내문에는 ‘원래는 오산사로 부르다가 의상·원효대사, 도선·진각국사 등 4명의 고승이 수도하여 사성암이라고 부르게 됐다고 한다’라고 기록하고 있다.

4명의 고승에 대해서 또 다른 일설에는 의상대사 대신 창건주인 연기조사를 넣어 원효대사, 도선국사, 진각국사와 함께 이야기하기도 한다.

어떤 경우, 어떤 분이든 네 분의 고승이 언제 어떤 방식으로 사성암에서 수도했는지 기록이 없으니 알 수가 없다. 필자가 추측하건대 사성암은 구례 화엄사 인근의 암자이며 말사이기에 화엄사의 역사와 연관이 있는 것으로 보인다.

사성암은 544년(성왕 22년) 인도의 스님 연기조사(緣起祖師)가 오산사(鼇山寺)란 이름으로 창건했다. 구례 화엄사도 기록에 의하면 연기조사(緣起祖師)가 역시 544년 창건해 화엄사상을 백제에 전파함으로 한국 화엄종의 시조로 기록하고 있다. 사성암은 화엄사의 창건과 연동된 것이다.

원효대사(617~686년)는 통일신라시대 의상대사와 쌍벽을 이루며 통일신라 불교중흥의 모태가 된 스님이다. 화엄사 연혁에 의하면 원효대사는 화엄사에서 화랑도들에게 화엄사상을 가르쳐 삼국통일을 이뤘고, 의상대사(625~702년)는 화엄경을 돌에 새기고 법당(현 각황전)과 석등을 조성했다고 한다.

또 신라 말기 풍수지리의 대가로 불린 도선국사(828~898년)도 동오층 석탑과 서오층 석탑을 조성해 화엄사 중흥조로 소개하고 있다. 도선국사는 전남 영암 출신으로 지리산에서 수도했다는 기록이 있고, 오산에 살면서 ‘천하의 지리를 그렸다’고 한다. 연이 깊어 ‘도선국사비’에는 고려시대 화엄사가 건립됐다는 기록도 있다.

진각국사 혜심(1178~1234년)은 고려 후기 불교계를 대표하는 승려로 보조국사 지눌의 뒤를 이어 조계산 수선사 2대 사주가 된 스님이다. 진각국사는 전남 화순 출신으로 무등산 입석대 아래 규봉암에서 득도, 조계종의 핵심 사상인 보조국사의 선(禪) 사상을 계승 발전시키고 간화선 수행법을 정착시켜 강진 월암사지에 ‘진각국사비’가 있고 부도탑은 송광사에 있다.

사성암을 오산암(鼇山庵)이라 부르기도 했고 참선하는 바위(선석대)가 있어 선석암(禪石庵)이라고도 했으며 또한 네 명의 선인들이 수도했다고 해 ‘사선암(四仙岩)’이라고도 불렀다고 한다. 사성암 약사전(유리광전) 벽에는 원효대사가 손톱으로 그렸다고 전해지는 마애여래입상이 음각돼 있고 산왕전 옆에는 도선국사가 수도했다는 도선굴도 있다.

1939년 중창해 오늘에 이르고 있는 사성암은 조계종 제19교구 화엄사(華嚴寺)의 말사다.

한 가지 소원은 들어준다는 약사여래도량 사성암

사성암 올라가는 3㎞ 정도 되는 가파른 길은 주중에는 직접 차량을 이용해, 주말에는 아래 주차장에서 마을버스를 이용해 입구 주차장까지 갈 수 있다.

입구 주차장에서부터 또다시 가파른 길을 10여분 걸어가다 보면 벌써 굽이도는 섬진강 물길과 남서쪽 순천, 화순 방향 풍광에 매료되기 시작한다.

사찰 경내로 들어오면 깎아지른 절벽에 20여m 높이의 기둥이 받치고 있는 유리광전(琉璃光殿)과 약간 비켜선 또 다른 암벽 위의 ‘53불전 법당’이 비경 사찰임을 증명하듯 사성암의 상징이 돼 위엄을 드러내고 압도하며 시야에 들어온다.

암벽 옆으로 정교하게 쌓은 가파른 돌계단을 올라가서 사성암의 주법당인 ‘유리광전’ 안으로 들어가니 불상 대신에 원효대사가 바위에 손톱으로 새겼다는 마애여래입상이 중앙에 모셔져 있다. 마애불을 중앙에 두고 이를 중심으로 특이한 건축기법으로 법당을 세운 것이다.

불교에서 중생의 모든 병을 고쳐주는 부처인 ‘약사여래부처’가 계신 곳을 유리처럼 맑고 깨끗한 ‘유리광 세계’라고 해 약사여래를 ‘약사유리광여래’로 부르기도 한다.

사성암 약사전을 ‘유리광전’이라 이름 붙인 것도 여기에서 연유된 듯하다. 유리광전 앞 난간에서 바라보니 멀리 구례구역, 광양 방향으로 흘러가는 섬진강 줄기와 화순 백아산과 순천의 조계산으로 보이는 산 능선이 시원하게 들어온다.

태양 길을 보아하니 이곳에서 바라보는 석양 또한 환상적일 것만 같다. 유리광전에서 계단 길을 되돌아 내려오니 앞마당에 잘 꾸며서 멋진 소나무 한 그루에 눈길이 머문다.

얼마 전 이곳 앞마당에서 ‘세계일화 국제불교영화제’의 일환으로 구례 지역민을 대상으로 영화 ‘문경’을 상영했다.

가수 ‘하림’도 통기타와 청아한 목소리로 한여름의 석양빛을 받으며 축하 무대를 꾸며 환상적인 분위기를 연출했다.

종무소 앞에서 또다시 반듯한 돌계단 길을 올라가니 수령 800년이 됐다는 느티나무가 시원한 그늘로 자리를 만들어줘 잠시 땀을 식히기에 그만이었다.

우측에 있는 ‘53불전’이라는 현판이 걸린 법당에는 53불과 오백나한이 함께 모셔져 있다. 금동석가여래좌상을 중심으로 좌우에 하얀 피부의 돌부처들이 가득 자리해 53불을 이루고 있다.

조선 후기에 조성됐는데, 20불은 중간에 사라져 새로 조성했다고 한다. 과거불이라고 칭하는 53불에 대해 공경하고 예배하는 53불 신앙이 있어서 송광사 불조전에도 53불 좌상이 봉안돼 있고, 53불도(佛圖)탱화도 있다고 한다.

‘53불전’도 아래에서 보면 암벽 위에 걸쳐있는 제비집 형상이다. 53불전 좌측에는 승려의 모습으로 한 손으로 지팡이를 짚고 머리는 삭발해 두건을 쓴 지장보살과 염라대왕 등 10왕을 모시는 지장전이 있다.

지장전 옆 좁은 사잇길을 넘어가니 백발노인으로 묘사된 오산 산신을 모시는 1칸짜리 ‘산왕전(山王殿)’이 나온다.

일반적으로 산신각 또는 삼성각이라 하는데 ‘산왕전’이라는 표현은 생소했다.

산왕전 바로 옆에 크고 견고한 벼랑 사이 비좁은 입구를 가진 굴이 있는데 ‘도선굴’ 이정표가 놓여있다.

도선대사가 이곳에서 수도했다고 해 이름 붙여졌는데 좁은 입구로 들어가니 소원을 비는 많은 촛불이 불을 밝히고 있었다.

도선굴을 통과하면 오산 정상 접근이 가능한 반대편 길이 나오는데 지리산 자락이 한눈에 들어오고 구례평야와 구례읍 시가지 등이 시원하게 펼쳐지는 환상적인 광경이다.

우측으로 가면 오산 정상이 바로 위다. 정상 전망대에서 바라보는 풍광은 또 어떨지 궁금해 10여분 올라가니 530m 정상을 알리는 표지석과 전망대가 나온다.

정상 전망대는 사방이 훤히 트여 있어 풍광이 좋긴 했지만 사성암 배례석 앞에서의 환상적인 느낌에는 미치지 못했다.

오산 정상에서 다시 내려와 도선굴 앞을 지나니 지리산을 바라보는 최고의 전망대로 보이는 곳에 ‘배례석’이라는 이정표가 있다. 사성암에서 수행하는 스님들이 불상을 모시기 전에 지리산 화엄사의 부처님이 계신 곳을 바라보며 합장하고 예를 갖췄던 장소였다고 기록하고 있다.

성곽 같은 돌담장 길과 돌계단을 따라 산왕전을 지나 좀 더 내려가면 천하를 바라보는 모습의 부처님 형상을 닮은 석상 모양으로, 한 가지 소원은 꼭 이루어진다고 하는 ‘소원바위’가 있다.

사성암이 ‘한 가지 소원은 꼭 들어준다는 약사여래도량’이라고 하는 이유가 여기에 있었다. 소원바위에는 뗏목을 팔러 하동으로 내려간 남편을 기다리다 지쳐 세상을 떠난 아내와 아내를 잃은 설움으로 숨을 거둔 남편의 애절한 사연이 전설로 내려오고 있다.

오산 정상에는 도선국사와 진각국사가 연좌 수행하였던 ‘좌선암’과 ‘행도석’이 있다는데 찾지 못했다. 대신 800년 된 느티나무 그늘 아래 돌의자에 앉아 섬진강에서 들려오는 바람 소리와 오산의 풀 내음, 가을이 오는 색깔을 느끼며 잠시 명상에 빠져본다.

원효 스님이 이곳에서 수도할 때 물소리가 시끄러워 강물을 잔잔하게 흐르게 해 그 뒤부터 섬진강을 ‘잔수(潺水)라 불렀다는 이야기도 있다.

소리 없이 잔잔하게 오산을 끼고 도는 섬진강은 독특한 분위기를 자아내는 비경 사찰 사성암에서 바라봐야 제맛이다.

