[헤럴드경제=김태열 건강의학 선임기자] 대장암은 폐암·위암과 더불어 한국인에게 발병률이 높은 암종이다. 과거에는 50세 이상 중장년층에서 많이 진단되었는데 최근에는 가공식품, 육류 등 서구화된 식습관의 영향으로 인해 30·40대 대장암 발병 사례가 늘고 있다. 그럼에도 불구하고 현행 국가건강검진 제도의 경우 50세 이상부터 대장내시경 검사가 본격 권장되는 것이 현실이다. 따라서 30대에서 대장암 진단 사각지대가 나타날 우려가 있다.

대장암의 전암성 병변인 대장 폴립은 방치할 경우 대장암으로 진행할 수 있다. 대장 폴립은 특별한 증상이 없는 경우가 대부분으로 대장내시경을 통해 발견할 수 있다. 최근 조사에 따르면 30-40대의 대장 폴립 발견이 10명중 1-2명으로 증가추세로 나타나고 있으며, 특히 남성의 경우가 더 높게 나타났다. 따라서 정기적인 대장내시경 검사를 통해 폴립 여부를 확인하고 발견 즉시 제거하는 것이 대장암 예방의 핵심으로 볼 수 있다.

대장암 환자 중 일부는 가족력과 관련이 있다고 전해진다. 이 가운데 유전자 문제로 인한 유전성 대장암 보고 사례가 존재한다. 특히 부모 중 한 명이 유전성 대장암 병력을 지녔다면 자녀 역시 높은 비율로 대장암 발병 가능성이 존재한다고 알려져 있다. 특히 ‘가족성 선종성 폴립증’은 대장 내 100개 이상의 폴립이 발생하는데 사춘기 시절부터 자라기 시작해 20대부터 암으로 진행될 가능성이 높아 경우 예방적 대장 절제술까지 고려해야 할 정도로 위험성이 높다.

무엇보다 대장암은 초기에는 특별한 증상이 없어 조용한 암으로 불린다. 관련 증상인 혈변, 배변 습관 변화, 체중 감소 등이 나타날 때도 다른 단순 질환으로 오인하여 이미 병기가 상당히 진행된 경우가 많다. 반대로 내시경 검사를 통해 조기에 발견된 대장암은 치료 성공률이 90% 이상에 이른다. 결국 조기 검진 여부가 생존율을 좌우하는 셈이다.

현행 검진제도에서는 50세 이후부터 대장내시경 검사가 적용된다. 하지만 가족력이 있거나 위험 인자가 있는 30대에게 이는 너무 늦은 기준이다. 사회적으로 활동량이 많고 미래를 준비하는 30대에게 대장암 발병 이슈는 개인의 삶뿐 아니라 사회·경제적 손실로 이어질 수 있다. 따라서 대장암 가족력 등 위험인자가 있거나 관련 증상이 있는 30대라면 적극적으로 대장내시경 검사를 받는 것이 권장된다.

세교하나내과 신현성 원장은 “대장암은 더 이상 노년층만의 질환이 아닌데 특히 가족력이 있거나 생활 습관상 위험 요인이 높은 30대라면 지금부터라도 정기적인 대장내시경 검진을 받아야 한다”며 “조기 발견과 예방만이 대장암의 위험을 줄이는 가장 확실한 방법이기 때문”이라고 전했다.