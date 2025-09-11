단지내 자율이동 ‘스마트시티’ 구현 무인셔틀·상가 주차·화재대응 활용

현대건설은 압구정2구역에 국내 첫 ‘로봇 친화형 아파트’를 구현해 ‘로봇 기반 스마트시티 모델’로 발전시키겠다고 10일 밝혔다.

현대건설은 이날 ‘로봇 친화형 단지’를 통해 사람과 로봇이 공존하는 미래 모습을 제시했다. 이를 위해 단지 설계부터 로봇 운용을 고려해 동선과 시스템을 최적화했다. 엘리베이터와 자동문, 통신망까지 로봇과 연동되도록 해 로봇이 단지 내 전 구간을 자유롭게 이동할 수 있도록 했다. 아울러 사물인터넷(IoT) 기반의 관제 시스템을 적용해 로봇 스스로 층간 이동과 문 개폐가 가능하다.

현대건설은 ▷현대자동차그룹 로보틱스랩 ▷현대로템 ▷현대위아 등 그룹사 역량을 총결집했다. 피지컬 인공지능(AI) 플랫폼이 적용된 로봇이 단지 전역에서 자율적으로 움직이며 입주민의 생활 파트너가 될 전망이다.

단지 내부에는 현대차·기아의 ‘셔클’이 적용된 무인 셔틀이 운영된다. 셔클은 현대차그룹의 수요응답형 모빌리티 서비스 플랫폼으로, 실시간 승객 수요에 따라 노선과 운행 시간을 유연하게 조정할 수 있다. 맞춤형 이동 서비스가 가능한 ‘퍼스널 모빌리티 로봇’도 도입된다. 무거운 짐을 집 앞까지 실어줄 뿐만 아니라 안면인식 등을 통해 배달 사고 없이 목적지까지 안전하게 배송해 준다.

입주민의 안전한 생활을 위해서는 ‘무인 소방 로봇(현대로템)’이 마련된다. 고온과 유독가스 환경에서도 투입이 가능하고, 열화상 카메라와 특수 장비를 통해 소방 인력 진입이 제한되는 화재 현장에서도 대응할 수 있다.

차량이 충전구역에 진입하면 로봇이 스스로 충전구를 열고 충전을 하는 ‘전기차 충전 로봇’이나 단지내 상가 주차장에는 ‘발렛 주차 로봇(현대위아)’도 눈길을 끈다.

현대건설 관계자는 “압구정2구역은 이동과 편의, 안전, 전기차 충전 및 주차까지 아우르는 차별화된 로봇 솔루션이 적용된 최초의 도시”라며 “사람과 로봇이 공존하며 다양한 기술과 서비스가 적용된 미래 주거 문화를 만들어 나갈 것”이라고 밝혔다.

현대건설은 업계 최초로 ‘자율주행 로봇 배송 서비스 상용화’에 성공하며 서비스 확장에 나서고 있다. 지난 8월 준공한 ‘디에이치 대치 에델루이’에 실내외 통합 도어투도어(D2D, Door to Door) 자율주행 로봇 배송 서비스를 적용했다. 서정은 기자