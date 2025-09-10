코스피, 외국인·기관 2조원대 매수세 李대통령 취임 100일 기자회견 앞두고 기대감 커져 SK하이닉스, 30만원 돌파하며 연고점 달성

[헤럴드경제=신주희 기자] 코스피가 10일 이재명 정부 취임 100일을 앞두고 장중과 종가 기준 모두 사상 최고치를 경신했다. 양도소득세 기준 완화 기대감과 간밤 미국 반도체주가 오른 영향이다.

이날 코스피는 전장보다 54.48포인트(1.67%) 오른 3314.53으로 장을 종료했다.

지수는 전장보다 12.15포인트(0.37%) 오른 3272.20으로 출발해 장초반 올해 7월 31일 기록한 연고점(3288.26)을 뚫었다.

이후 3300선을 넘어 거듭 역사상 최고점 돌파를 시도하다 결국 오후 2시 23분께 3317.77까지 치솟으면서 4년여 만에 사상 최고 기록(3316.08, 2021년 6월 25일)을 갈아치우는 쾌거를 이뤘다. 종가로도 기존 최고치(3305.21, 2021년 7월 6일)를 깼다.

유가증권시장에서 외국인과 기관은 각각 1조3811억원과 9029억원을 순매수하며 지수 상승을 견인했다. 특히 외국인은 코스피200 선물시장에서도 4985억원 매수 우위를 기록했다.

개인이 홀로 2조2천545억원을 순매도하며 차익실현에 나섰지만, 외국인과 기관의 쌍끌이 매수세가 잦아들지 않으면서 지수는 등락을 거듭하며 완만한 상승세를 이어갔다.

오후 3시 30분 기준 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율의 주간거래 종가는 1.3원 내린 1386.6원으로 집계됐다. 간밤 뉴욕 증시는 미국 고용지표 부진에도 미 연방준비제도(Fed·연준)의 기준금리 인하에 대한 기대가 부각되면서 3대 지수가 사상 최고치로 마감했다. 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 196.39포인트(0.43%) 오른 45,711.34에 거래를 마쳤고, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수와 나스닥 종합지수는 각각 17.46포인트(0.27%)와 80.79포인트(0.37%) 올랐다.

국내에서는 이재명 대통령이 11일 예정된 취임 100일 기자회견에서 주식 양도소득세를 내는 대주주 기준을 기존에 예고한 대로 강화할지 여부에 대한 정부의 최종 입장을 밝히기로 하면서 투자심리가 부풀었다.

앞서 기획재정부는 주식 양도소득세 부과 대상인 대주주 기준을 50억원에서 10억원으로 강화하는 세제개편안을 내놓았으나 이후 여론이 악화하고 코스피가 박스권에 갇히자 여당은 현행(50억원) 유지 입장을 정부에 전달한 상황이다. 이미 정치권 일각에선 정부가 여당의 의견을 수용해 50억원 현행 유지로 가닥을 잡았다는 이야기가 나온다.

그런 가운데 삼성전자는 이날 1천100원(1.54%) 오른 7만2600원으로 거래를 마감했다. SK하이닉스는 1만6천원(5.56%) 급등한 30만4천원에 장을 마치면서 직전 연고점(7월11일 30만6천500원)에 근접했다. 한화에어로스페이스(2.33%), 현대차(0.68%), 기아(0.47%), 두산에너빌리티(0.64%), 셀트리온(0.12%), NAVER(1.08%) 등 다른 시가총액 상위주도 대부분 상승했다. 특히 새 정부의 자본시장 개혁 정책 수혜주로 분류되는 KB금융(7.01%)과 신한지주(3.37%) 등의 상승폭이 두드러졌다.

이 대통령이 직접 대주주 양도세 기준의 현행(50억원) 유지 기조로 최종 입장을 밝힐 것이라는 기대감이 고조되면서 밸류업 정책 기대주인 금융/지주 업종 전반이 전날에 이어 강세를 이어가는 모양새였다.

업종별로는 증권(3.59%), 금융(2.83%), 건설(2.74%), 전기·전자(2.37%), 비금속(2.07%) 등이 상대적으로 많이 올랐고, 제약(-0.24%), 섬유·의류(-0.18%), 화학(-0.16%) 등은 내렸다.

이경민·정해창 대신증권 연구원은 “증시를 견인한 것은 미국의 고용과 국내 정책에 대한 기대감이었다. 새로운 이슈보다는 기존의 상승 요소가 강해지는 중”이라고 진단했다.

이들은 “내일로 예정된 이 대통령의 취임 100일 기자회견을 앞두고 정책 기대감도 고조되고 있다”면서 “최근 코스피는 정부의 세제 개편안 발표 이후 ‘자본시장 활성화’ 정책에 대한 실망감이 유입되는 모습을 보였으나, 시장의 목소리가 정책에 반영될 수 있다는 기대감이 투자심리 개선으로 이어지는 모습”이라고 말했다.

코스닥 지수는 전장보다 8.18포인트(0.99%) 오른 833.00으로 이날 장을 마쳤다. 지수는 전장보다 3.58포인트(0.43%) 오른 828.40으로 개장한 뒤 한동안 횡보하다 오후 늦게부터 상승폭을 확대하는 모습을 보였다. 외국인과 기관이 각각 794억원과 628억원을 순매수했고, 개인은 1천332억원을 순매도했다. 시총 상위주는 등락이 엇갈렸다. 알테오젠(1.99%), 레인보우로보틱스(3.41%), 삼천당제약(5.69%), HLB(1.71%) 등이 올랐고, 에코프로비엠(-1.78%), 파마리서치(-4.61%), 코오롱티슈진(-5.37%) 등은 내렸다.

이날 유가증권시장과 코스닥시장의 거래대금은 각각 13조6777억원과 7조6184억원으로 집계됐다. 대체거래소 넥스트레이드의 프리마켓과 메인마켓 거래대금은 6조8382억원이다.