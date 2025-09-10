[헤럴드경제=김보영 기자] 유명 스포츠 아나운서의 충격적인 파혼 사연이 공개됐다.

지난 8일 방송된 채널A ‘탐정들의 영업비밀’ 속 사건 수첩에서는 “결혼을 앞둔 의사 남친이 유흥업소 VIP라는 DM을 받았다”라는 의뢰인 A씨의 제보가 다뤄졌다.

스포츠 아나운서 A씨는 상위 5% 결혼정보회사를 통해 10살 연상 산부인과 의사 B씨를 만나 교제했다. B씨는 3대째 이어진 의사 집안 출신으로, 두 사람은 만남 6개월 만에 상견례를 마치며 결혼 준비에 속도를 냈다.

그러나 결혼 소식이 알려지자 SNS를 통해 “예비 신랑이 강남 유흥업소의 VIP고, 그 안에 세컨드까지 있다”라는 폭로 메시지가 날아왔다.

탐정 조사 결과, 유흥업소 VIP의 정체는 예비 신랑이 아닌 예비 시아버지로 밝혀졌다. 유흥업소 직원에 따르면 예비 시아버지는 이른바 ‘여미새’로, 최근 꽂힌 여성을 가게에서 빼내려고 수억원을 쓰고 있었다.

하지만 A씨는 “바람도 유전 아니냐?”라며 혼란스러워했다. 급기야 “20살 차이 나는 늦둥이 동생이 혹시 남자친구의 아이가 아닌가”라는 의심까지 했다.

A씨는 예비 신랑에게 “늦둥이 동생이 아버님과 어머님 사이에서 낳은 게 맞는지 확인시켜 달라”며 친자 확인 검사를 해달라고 요구했다. 친자 검사 결과, 늦둥이 동생은 예비 신랑과 예비 시아버지 모두 ‘친자 불일치’ 판정이 나왔다.

다만 동일 부계 검사에서는 ‘일치’ 판정이 나왔다. 부계혈족 확인 검사는 남성의 성염색체 중에서 Y 염색체가 반드시 자신의 아들에게 유전되는 성질을 활용한 검사다. 알고 보니 늦둥이 동생은 예비 시어머니가 자기 남편의 동생, 즉 시동생과 불륜으로 낳은 아이였다.

이 일을 계기로 진실을 알게 된 예비 신랑은 “결혼은 없던 일로 하자”며 파혼을 선언했다. 이어 A씨에게 위자료를 내밀며 “결혼 준비 과정에서 있었던 일을 함구해 달라”고 요구했다. 결국 A씨와 예비 신랑의 결혼은 파혼으로 끝이 났다.