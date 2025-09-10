美주식 보관금액 200조원 넘어 “세제개편 현실화시 코스피 추가 상승 여력”

[헤럴드경제=유동현 기자] 코스피가 10일 장중 사상 최고치를 돌파하면서 미국 등 해외 증시로 떠났던 이른바 ‘서학개미’들이 국내 시장(국장)으로 다시 돌아올지 주목된다.

한국예탁결제원에 따르면 국내 투자자들의 해외주식 보관금액은 지난 8일 기준 1443억달러(약 200조2000억원)에 이른다. 미국 주식 보관금액은 1364억달러로, 올해 상반기 말 1259억달러보다 8.3% 늘었다. 테슬라, 엔비디아, 팔란티어, 애플, 마이크로소프트 순으로 외화증권 보관잔액이 많았다.

국내 증시는 새 정부 출범 직후 주주환원 확대 등 정책 기대감에 호황을 누렸지만, 지난 7월 31일 주식 양도세를 내는 대주주 기준을 50억원에서 10억원을 강화하는 내용의 세제 개편안이 나오면서 투자심리가 크게 위축됐다.

이후 한 달여간 박스피에 머물던 국내 증시 상황은 이달 들어 반전됐다. 미국 기준금리 인하 가능성에 무게가 실리는 가운데 정부가 세제 개편안 조정을 시사하면서 지난 2일부터 6거래일 연속 상승하며 이날 장중 직전 사상 최고치인 3316.08(2021년 6월 25일)마저 뚫었다. 이날 오후 2시 23분 기준 코스피 지수는 전장보다 57.72포인트(1.77%) 오른 3317.77로 집계됐다.

이재명 대통령은 오는 11일 취임 100일 기자회견에서 대주주 기준과 관련한 최종 입장을 밝힐 예정인 것으로 알려졌다. 9월은 계절적 약세장으로 여겨지지만, 정책 모멘텀(동력)을 받은 코스피는 당분간 상승 랠리를 지속할 것으로 예상된다. 이 경우 국내시장의 매력도가 높아지면서 미국 증시로 빠져나갔던 매수세가 다시 국내로 유입될 수 있다.

한지영 키움증권 연구원은 “(대주주 기준) 최종 결정은 11일 대통령 기자회견에서 나올 예정이나 이미 시장은 그 기대감을 주가에 반영하고 있다”면서 “세제 개편안 현실화 시 추가 상승 여력이 있을 것”이라고 했다.