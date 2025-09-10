정기 협의체 구성…기획전 등 다양한 활동 추진

[헤럴드경제=강승연 기자] 쿠팡이 대한출판문화협회와 함께 중소 출판사를 포함한 출판 생태계 지원 강화를 위해 업무협약(MOU)을 체결했다고 10일 밝혔다.

이번 협약에 따라 양측은 출판 생태계의 지속 가능한 발전을 위한 다양한 공동 활동을 추진한다. 우선 정기 협의체를 구성해 중소 출판사를 포함한 저작자, 독자 등 다양한 이해관계자들의 상생 방안을 모색한다.

또 도서 관련 행사 공동 기획을 통해 독서 문화 및 도서 소비 활성화에 나선다. 국내외 불법 도서 복제물 유통 방지를 위한 활동도 전개한다. 취약계층 등 독서 사각지대 대상 출판물 기부를 통해 문화 복지를 향상한다는 계획이다.

웨인 리 쿠팡 미디어도서부문 전무는 “국내 출판업계와 동반성장의 토대를 마련하게 되어 매우 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로도 중소 출판사들을 포함해 다양한 출판사와 협업을 늘려나가며 이들의 판로 확대를 적극 지원할 것”이라고 말했다.

한편, 쿠팡은 도서 셀렉션을 지속적으로 확대하며 독서 문화 확산에 기여해오고 있다. 책 한 권만 구매해도 무료로 로켓배송을 지원하고, 출간된 지 오래된 도서도 꾸준히 판매하고 있다.