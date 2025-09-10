국방부 10일 임 총장 분리파견 단행 직무대리 김영호 부총장 임무 수행

[헤럴드경제=전현건 기자] 채상병 사망 사건 수사외압 의혹으로 순직해병특검 수사를 받고 있는 임기훈 국방대학교 총장(중장)의 직무가 정지됐다.

국방부는 10일 순직해병 특검 수사와 관련해 임 총장의 직무정지를 위한 분리파견을 단행했다고 공지했다.

총장 직무대리는 부총장인 김영호 교수가 임무를 수행할 예정이다.

채상병 사망 원인 수사 외압 의혹의 ‘키맨’으로 불리는 임 중장은 그동안 세 차례 참고인 신분으로 특검 조사를 받았다.

임 총장은 채상병 순직 당시 국가안보실 국방비서관이었으며 ‘VIP 격노’가 있었던 것으로 알려진 대통령실 회의에서 해병대 수사단의 초동 수사 결과를 윤석열 전 대통령에게 직접 보고한 인물이다.

최근 특검팀은 임 총장을 참고인 신분으로 불러들여 2023년 7월 31일 윤 전 대통령이 해병대수사단의 해병대원 순직사건 수사결과를 보고받고 화를 내며 군 수사조직 감축을 검토하라고 지시했다는 진술을 확보했다.

국방부는 “임기가 얼마 남지 않았지만 직무정지가 필요하다고 판단했다”며 “추가적인 관련자들은 특검 수사 진행사항을 고려해 조치할 예정”이라고 말했다.