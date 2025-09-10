[헤럴드경제=김현일 기자] 우리나라가 아시아 디지털 금융 허브로 도약하려면 블록체인을 기반으로 외국인 직접투자를 늘리고, 금융 인프라를 고도화해야 한다는 목소리가 나왔다.

주한미국상공회의소(암참)는 10일 서울 삼성동 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스 호텔에서 개최한 ‘2025 블록체인 세미나’를 열고, 블록체인 혁신이 불러올 금융질서 변화와 한국의 대응 전략을 논의했다.

이번 행사에는 글로벌 기업, 금융기관, 글로벌 테크 기업 관계자 등 70여명이 참석해 스테이블 코인, 차세대 결제 시스템 등 글로벌 금융시장의 핵심 이슈를 다뤘다.

축사에 나선 오경수 두나무 대표는 “한국이 ‘아시아의 디지털 자산 수도’가 되려면 한·미 양국의 디지털 금융 정책이 같은 방향을 향하고, 혁신 디지털 금융 서비스 기업들의 교류가 더 활발해져야 한다”고 강조했다.

기조연설을 맡은 레이팅스 진 팡 무디스 아·태지역 국가신용등급 부대표는 “정부 참여 확대와 규제 체계 개선이 맞물리면서 디지털 자산은 그 어느 때보다 큰 성장 잠재력을 지니고 있다”며 “이러한 추세는 전통 금융기관과 디지털 네이티브 기업 모두의 토큰화 관심을 높이는 동력이 되고 있다”고 진단했다.

이후 세션에서는 트리시 터너 전 미국 국세청 디지털 자산 총괄, 암호화폐 거래 플랫폼 팍소스의 폴 밴시스 글로벌 엔터프라이즈 성장 총괄, 산드라 로 글로벌 블록체인 비즈니스 협의회(GBBC) 대표가 각각 연단에 올라 규제 환경, 스테이블 코인과 토큰화 자산의 기회와 과제, 글로벌 블록체인 도입 현황 등을 다뤘다.

산드라 로 대표는 “GBBC가 추진 중인 자본시장 리스크 관리 프레임워크는 규제 금융기관이 퍼블릭 블록체인을 도입할 때 발생할 수 있는 비재무적 리스크를 다루는 세계 최초의 민간 주도 프로젝트”라며 “안전하고 확장 가능한 블록체인 도입을 위한 글로벌 표준 수립에 박차를 가하겠다”고 말했다.

마지막 패널 토론은 김석원 두나무 이사의 사회로 무디스·IRS·팍소스·GBBC 전문가들이 신뢰할 수 있는 디지털 금융 생태계 구축 방안을 논의했다.

제임스 김 암참 회장 겸 대표이사는 “블록체인은 이제 단순한 기술을 넘어 자본의 흐름, 금융 시스템, 경제성장 방식을 근본적으로 바꾸는 혁신의 촉매제”라며 “한국은 이러한 변화를 선도할 수 있는 특별한 기회를 맞고 있다”고 말했다.

이어 “정책적 기반과 정부·산업계의 긴밀한 협력이 뒷받침된다면 한국은 외국인 투자를 확대하고 금융 인프라를 고도화해 아시아 디지털 금융 허브로 도약할 수 있을 것”이라고 강조했다.