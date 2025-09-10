2025 사회서비스활성화 유공 장관표창

[헤럴드경제=양대근 기자] 현대차 정몽구 재단(이사장 정무성)은 지난 9일 ‘2025 대한민국 사회서비스 박람회’ 개막식에서 혁신적인 비즈니스 모델과 기술로 사회문제 해결에 기여한 임팩트 스타트업을 발굴·지원한 공로를 인정받아 ‘2025 사회서비스활성화 유공 보건복지부 장관표창’을 수상했다고 10일 밝혔다.

사회서비스활성화 유공 장관표창은 사회서비스의 새로운 수요에 대응하여 적극적이고 선도적으로 사업을 수행한 개인 또는 기관(단체)의 공적을 치하하고, 사회서비스활성화에 대한 국민적 공감대 확산과 정책 참여 의식 제고를 위해 선정하는 시상이다.

현대차 정몽구 재단은 ‘어려운 형편에 처한 분들을 돌아보고 희망의 사다리를 든든하게 만들어 달라’는 재단 설립자 정몽구 현대차그룹 명예회장의 뜻에 따라 사회문제 해결을 위한 다양한 활동을 진행하고 있다.

이 중 2012년부터 운영해온 ‘H-온드림 스타트업 그라운드’는 기업가 정신을 바탕으로 비즈니스를 통해 지속가능한 사회를 만들기 위해 사회문제 해결에 힘쓰는 임팩트 스타트업을 발굴하고 육성하는 사업이다. 현재까지 354팀의 스타트업을 육성하여 77%의 생존율을 유지하고 있으며, 일자리 창출 6569개, 누적 매출액 1조2540억원, 누적 투자 유치액 3779억원의 성과를 내고 있다.

H-온드림 스타트업 그라운드에 선발된 사회서비스 분야 임팩트 스타트업 11개 팀은 수여식이 열린 ‘2025년 대한민국 사회서비스 박람회’에서 부스 전시에 참여한다.

한편 현대차 정몽구 재단은 사회서비스 분야 스타트업 지원 외 의료 프로그램을 통한 사회문제 해결에도 노력해왔다. 가톨릭대학교 서울성모병원과 함께 경제적 문제로 건강검진 기회를 제공받지 못하는 대상자에게 예방적 차원의 조기 진단 기회를 제공하는 ‘온드림 자선건강검진’ 사업을 진행했으며, 건강검진 후 추가 진료가 필요한 사람들에게는 향후 외래진료비 지원도 함께 병행했다.

정무성 이사장은 “이번 수상은 우리 사회 곳곳의 어려움을 함께 해결하고자 노력해온 재단의 다양한 활동이 인정받은 결과라고 생각한다”며 “앞으로도 사회 각 분야에서 지속가능한 변화를 이끌어 나가겠다”고 소감을 밝혔다.