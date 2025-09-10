9월 19일부터 11월 4일까지 ▲취업특강 및 모의면접 ▲토크콘서트 ▲1:1 컨설팅 진행 최신 채용 동향 파악, 실습형 교육, 현직자 멘토링 등 취업 ‘실전 준비’ 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]전국 최초의 청년친화도시 관악구(구청장 박준희)가 급변하는 채용 환경 속 청년 구직자의 취업 실전 역량 강화를 지원하는 ‘2025 청년 취업 성공 로드맵’을 공개했다.

9월 19일부터 11월 4일까지 운영하는 청년 취업 성공 로드맵은 ▲취업특강 ▲취업 토크콘서트 ▲1:1 온라인 컨설팅으로 구성됐다.

5회에 걸쳐 진행되는 ‘취업특강’은 채용 동향, 기업 분석, 취업 준비 전략 등 이론교육과 함께 입사지원서 작성 등 실습을 매 회차 병행하는 커리큘럼으로 운영된다. 특강이 끝난 후에는 ‘모의 면접’을 실시하고 ‘그룹 컨설팅’을 진행해 피드백을 받는 시간도 마련했다.

특히 구는 오는 20일 청년의 날에 열리는 청년축제의 사전행사로 9월 19일 ‘취업 토크콘서트’를 개최한다. 현직 인사담당자가 알려주는 합격 특강, 현직자 멘토와의 대화를 통해 청년들이 취업에 대한 솔직한 조언과 경험담을 듣고 취업과 직무에 대한 궁금증을 직접적으로 해소할 수 있는 기회를 제공할 예정이다.

‘1:1 온라인 컨설팅’은 청년 취업 성공 로드맵이 운영되는 기간 내 상시 진행된다. 컨설팅은 40명을 대상으로 진행하고, 청년들은 개인당 1회의 컨설팅 서비스를 60분간 이용할 수 있다.

관악구 청년 취업 성공 로드맵 오프라인 교육은 신림동쓰리룸(관악구 신림로 99), 1:1 컨설팅은 온라인 플랫폼(ZOOM)에서 각각 진행된다. 관악구 내 19세 이상 39세 이하의 청년 구직자라면 누구나 신청할 수 있고 관악구 거주자를 우선 선발할 예정이다. 참여를 희망하는 청년은 관악구청 홈페이지(참여/예약▷참여신청▷강좌/행사예약) 또는 QR코드를 통해 접수하면 된다.

2025년 관악구 취업 성공 로드맵 운영에 대한 자세한 내용은 관악구청 청년정책과로 문의하면 된다.

박준희 구청장은 “최근 청년 일자리 소멸이 가속화되어 많은 청년들이 높은 경쟁, 불안정한 고용 상황 속에서 취업에 큰 어려움을 겪고 있다”며 “최신 채용 동향을 반영한 이번 취업 성공 로드맵을 통해 청년들이 원하는 일자리에 성공적으로 취업할 수 있기를 바란다”고 말했다.