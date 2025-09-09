[헤럴드경제=정석준 기자] 진보당은 9일 조셉 윤 주한 미국대사대리를 만나 미국 조지아주에서 벌어진 ‘한국인 무더기 구금’ 사태와 관련해 공식 사과를 요구했다.

진보당은 윤종오·전종덕·정혜경·손솔 의원이 이날 오후 주한미국대사관을 방문해 윤 대사대리와 40여분간 면담을 갖고 항의서한을 직접 전달했다고 밝혔다.

의원들은 해당 서한에서 “트럼프 행정부가 한국 노동자들을 중범죄자 취급하며 쇠사슬로 채우고 구금한 것은 명백한 인권침해이자 대한민국 국민 전체에 대한 모욕”이라며 “단순한 이민 단속 차원을 넘어 한국 사회와 노동자에 대한 심각한 경시와 외교적 결례”라고 주장했다.

또 “한국은 미국의 주요 투자국 중 하나로, 수많은 기업과 노동자들이 현지 고용 창출과 기여해왔지만 그 결과가 한국 노동자들에 대한 범죄자 낙인과 비인간적인 처우라면 이는 결코 용납될 수 없다”고 지적했다.

진보당은 미국 정부의 공식 사과와 재발 방지 대책 마련, 취업비자 제도 개선 등을 촉구하며 “이러한 조치가 이뤄지지 않는다면 한국 기업들의 대미 투자와 협력은 근본적 재검토에 직면할 수밖에 없음을 분명히 경고한다”고 덧붙였다.