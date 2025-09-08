“기재부 34년 근무…꾸준히 개편 주장” “기획예산처-재경부 견제·균형이 핵심”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 김동연 경기도지사는 정부·여당이 발표한 정부조직 개편안에 대해 “적극 환영한다”며 “기득권 해체의 신호탄”이라고 8일 강조했다.

김 지사는 이날 오후 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에 “기소-수사 분리, 행안부 산하 중수청 설치는 당연한 역사적 개혁”이라며 “무소불위의 검찰은 이제 과거의 유물이 될 것”이라고 적었다.

김 지사는 특히 “기재부 개편에 대해서는 특별한 소회가 있다. 기재부에서 34년 근무한 경제부총리 출신이지만, 기재부 개편을 꾸준히 주장해 왔다”며 “기획재정부에서 예산과 중장기 국가발전전략 수립 기능을 함께 떼는 것은 기소-수사 분리에 버금가는 개혁”이라고 했다.

이어 “장기 비전의 수립과 이를 뒷받침하는 재정정책, 여기에 더해 기획예산처와 재경부가 서로 견제와 균형을 이루는 것이 개편의 핵심”이라고 거듭 강조했다.

김 지사는 “나눌 건 나눴지만 합쳐야 할 것은 합쳤다. ‘기후에너지환경부’가 대표적”이라며 “기후가 곧 경제이고, 새로운 성장동력이다. 기후정책은 환경을 넘어서 에너지와 산업을 아우르는 기후경제로 가야한다”고 했다.

김 지사는 “경기도는 이미 2022년 환경국을 기후환경에너지국으로 개편했다. 대한민국 최초다”라며 “경기도의 기후환경에너지국은 실·국 중 가장 큰 조직이다. 기후위기를 비롯한 미래 도전과제에 선제적으로 대응하기 위해서 제가 취임 후 처음으로 한 조직개편이었다”라고 언급했다.

그는 “정부조직개편, 첫 단추를 제대로 끼웠다. 정부의 틀을 바꾸는 것을 넘어 대한민국 정책의 패러다임을 바꿀 것”이라며 “이제 낡은 기득권을 타파하고 대전환을 이뤄내자”고 적었다.