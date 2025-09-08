北핵·미사일 위협 대응해 한·미·일 공조 北·러 군사협력 심화 대처…국방 협력

[헤럴드경제=전현건 기자] 안규백 국방부장관은 8일 오후 용산 국방부에서 ‘2025 서울안보대화’ 참석차 방한한 나카타니 겐 일본 방위대신과 한일 국방장관 회담을 갖고 한·미·일 공조 강화 방안 등을 논의했다.

국방부에 따르면 양 장관은 이날 한반도의 완전한 비핵화에 대한 확고한 의지를 재확인하고, 북한의 핵·미사일 위협에 대응해 한미일 공조를 지속해 나가기로 했다.

또 북·러 군사협력 심화에 대해서도 함께 대처해 나갈 필요성을 강조했다.

양 장관은 급변하는 안보환경 가운데 한일·한미일 협력을 안정적으로 추진해 나가는 것이 중요하다는 데 의견을 같이했다.

이와 함께 양국 국방협력 관계를 미래지향적으로 발전시켜 나갈 필요성에 공감했다.

특히 인공지능(AI)·무인체계·우주 등 첨단과학 기술 분야에서 미래지향적이고 상호 호혜적인 협력 가능성을 모색해 나갈 예정이다.

양 장관은 한일 국방당국 간에도 소통을 강화해 나갈 것을 약속했다.

이를 위해 양 장관의 상호방문과 국방장관회담을 포함한 양 국방당국 간 정례협의, 인적교류를 더욱 활성화해야 한다는 데 의견을 같이했다.

한편 나카타니 겐 일본 방위대신은 이날부터 9일까지 이틀 간의 방한 기간 동안 국립 서울현충원 참배, 해군 2함대 방문 등도 실시할 예정이다.

일본 방위대신의 방한은 2015년 이후 10년 만이다.