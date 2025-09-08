추석 연휴 기간까지 프로모션 진행 최대 400만원 할인 등 다양한 특전 마련

[헤럴드경제=서재근 기자] K Car(케이카)가 민생경제의 회복을 응원하는 의미로 중고차 구매 고객의 부담을 덜어주기 위해 ‘민생회복, K Car가 응원합니다’ 라는 다양한 혜택 제공 프로모션을 오는 10월 9일까지 진행한다고 8일 밝혔다.

이번 기획전은 경기 침체로 어려움을 겪고 있는 소비자들의 알뜰하고 합리적인 중고차 구매를 지원하기 위해 마련됐다. 프로모션은 총 두 차례에 걸쳐 진행된다.

1차 프로모션은 오는 10월 4일까지 운영되고, 이어지는 2차 프로모션은 10월 5일부터 9일까지 ‘한가위 게릴라 혜택’을 중심으로 진행된다. 2차 프로모션의 구체적인 내용은 10월 2일 공개될 예정이다.

먼저 케이카는 1차 프로모션 기간 동안 주요 생활 밀착형 인기 차량을 대상으로 90일간 보증 수리가 가능한 ‘KW3’를 무상 제공하는 기획전을 진행한다. ‘KW3’는 케이카의 품질보증 연장 서비스 상품으로, 국산차는 300만원, 수입차는 500만원 한도 내에서 보증 수리를 받을 수 있다. 자세한 대상 차량은 케이카 앱·웹 내에 있는 ‘민생회복 기획전’ 페이지를 통해 확인 가능하다.

두 번째로 소비자들이 중고차 구매 시 비용 부담을 덜어주는 프로모션도 마련했다. 최대 400만원까지 할인을 제공하는 ‘위클리 특가’, 전국 무료 배송 혜택을 제공하는 ‘홈서비스 타임딜’에서도 다양한 인기 차종이 준비될 예정이다.

정인국 케이카 사장은 “중고차 구매를 원하는 소비자에게 다양한 혜택을 제공함으로써 필요 차량을 더욱 합리적으로 이용할 수 있도록 이번 민생회복 기획전을 마련했다”며 “앞으로도 더 많은 고객이 편리한 서비스를 누릴 수 있도록 실용적인 프로모션을 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.