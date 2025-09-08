독일 소비자가 식품의 ‘맛 더하기’ 대신 ‘뺄셈의 미학’에 집중하고 있다. 무엇이 들어 있는가보다 ‘무엇이 안 들어 있는가’에 주목한다. 최소한으로 가공된 미니멀리 가공(Minimally Processed) 제품의 부상이다.

특히 클린 라벨(clean label)을 장착한 스낵·가공식품이 소비자의 관심을 끌고 있다. 시리얼 바·에너지 바, 식물성 요거트, 건조 스낵, 견과 믹스 등이 대표적이다. 클린 라벨은 합성첨가물 무첨가, 최소한의 가공, 그리고 소비자가 이해하기 쉬운 원료를 사용하고 표시하는 식품을 말한다.

최근 출시된 스낵 제품에서 가장 자주 등장하는 문구는 ‘5개 이하의 성분, 인공첨가물 없음’이다. 건강 간식이나 식사 대용 상품군에서 이런 성향이 두드러진다. 특히 MZ세대에게 인기가 높다.

미니멀리 가공 스낵의 트렌드는 독일뿐 아니라 유럽 전반에서 나타나는 공통된 흐름이다. 영국 매체 스페셜리티푸드매거진은 2025년 유럽의 식품 트렌드 중 하나로 “투명한 식품 구조, 간단한 성분, 지속가능한 원료”를 꼽았다. 맛보다 건강·신뢰·투명성을 더 중요하게 여긴다는 분석이다.

aT 관계자는 “가공을 최소화하는 유럽 트렌드는 한국의 담백한 맛과 자연 원료 기반 특성을 내세운 국내 업체에 긍정적 신호”라고 말했다. 그러면서 “김과 오트·견과류 기반 스낵, 저염·저당 떡류, 식물성 요거트, 비건(vegan, 완전 채식) 된장국·죽 등은 성분이 단순하고 건강한 이미지를 강조할 수 있다”고 조언했다.

육성연 기자