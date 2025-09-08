“검찰개혁, 국민들 입장에서 설계돼야” “보완 수사, 검찰의 의무”

[헤럴드경제=안세연 기자] 노만석 검찰총장 직무대행(대검찰청 차장검사)은 “검찰이 개명당할 위기에 놓였다”며 “모든 것이 검찰의 잘못에 기인한 것이기 때문에 깊이 반성하고 있다”고 밝혔다.

노 직무대행은 8일 오전 대검 청사로 출근하면서 정부조직법 개편안에 대한 입장을 묻는 취재진 질문에 대해 이같이 밝혔다.

노 직무대행은 “향후 검찰개혁 방향에 대해 세부적 방향이 진행될 것”이라며 “그 세부적 방향은 국민들 입장에서 설계됐으면 하는 바람”이라고 밝혔다.

그러면서 보완수사권 존폐 논란과 관련한 질문엔 “그것도 충분히 앞으로 진행되는 과정에서 저희 검찰도 입장을 내도록 하겠다”고 답했다.

노 직무대행은 지난 3일 부산에서 개최된 제32차 마약류 퇴치 국제협력회의(ADLOMIC)에서도 비슷한 취지로 발언했다.

당시 그는 “적법절차를 지키면서 보완 수사를 통해 실체적 진실을 밝히는 것은 검찰의 권한이 아니라 의무”라고 강조했다. 그러면서 “현재에는 현재 상황에서, 미래에는 미래의 상황에서 국민을 범죄로부터 지키기 위해 우리의 의무를 다하자”고 덧붙였다.

민주당과 정부, 대통령실은 전날 고위 당정협의회에서 검찰청 폐지와 중대범죄수사청·공소청 신설 등을 담은 정부조직법을 성안해 공식 발표했다.

민주당은 이날 정부와 최종 조율된 정부조직법 개정안을 오는 25일 국회 본회에서 처리한다는 방침이다.