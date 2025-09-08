서울시 ‘한강 수영장, 물놀이장’ 운영 종료 운영기간 13일 연장, 일평균 7500여명 찾아

[헤럴드경제=박병국 기자] 지난 여름 한강공원 수영장에서 이용객이 지난해에 비해 두 배 가까이 늘었다.

서울시가 지난 6월 20일부터 8월 31일까지 한강공원 수영장 및 물놀이장 운영 이용객 수를 집계한 결 73일간 총 55만 2003명의 이용객이 한강 물놀이공간을 다녀갔다. 일평균 7560명이 찾았다.

이는 지난해 이용객 31만 1370명과 비교했을 때 1.8배 증가한 수치다. 일별로는 평일 하루 평균 약 4789명(전년 대비 66% 증가), 주말 및 공휴일에는 약 1만3589명(전년 대비 62% 증가)이 찾았다.

올해는 22일 연속 열대야(7월 기준 역대 최장), 1일 최저기온 최고치(29.3℃/7월 30일) 등 기록적 폭염이 이어졌다. 이에 서울시 미래한강본부는 지난해보다 운영 기간을 13일 늘리고 5개 시설(양화 제외)은 운영 상시 야간 개장(22시까지 연장)으로 시민들의 더위를 식혔다.

지난해 3주 동안 시범 운영하며 호응을 얻은 야간 개장은 올해 운영 기간 전체로 확대 시행되었다. 한낮의 뜨거운 햇살과 역대 최장 열대야에서 벗어나고자 달빛 아래 한강 수영장을 찾은 이용객은 총 17만 6000명에 달했다.

2023년까지 오전 9~오후6시로 운영되던 한강공원 야외 수, 물놀이장은, 길어진 무더위와 지난해 시범 운영으로 확인한 야간 수요 증가에 맞춰 운영 시간을 확대했다. 올해는 운영 기간 내내 1일 종료 시점이 4시간 늦춰져 5개 수영장과 물놀이장에서(양화 물놀이장 제외) 22시까지 피서를 즐길 수 있었다.

올해는 수영장별로 다양한 색감을 입히는 등 새로운 디자인을 도입해 이용객들의 시선을 사로잡았다. 샤워 시설, 라운지, 매점 등 다양한 편의시설도 확충, 개선했다. 이외에도 뚝섬 수영장의 유수풀, 한강과 맞닿은 난지 물놀이장의 인피니티풀 등이 설치됐다. 특히 올해는 장기적인 야간 개장을 위해 뚝섬, 여의도 수영장과 잠실, 난지 물놀이장을 대상으로 수영장 내 조명타워, LED 경관조명 등을 설치했다.

더불어 수영장 이용객을 위한 음악 공연 및 영화 상영, 이색 스포츠 체험 등 다채로운 문화 프로그램도 마련됐다.

난지 물놀이장에서는 7월 26~27일 한강 ‘시네마 퐁당’을 시작으로 7월 31일~8월 1일에는 물 위에서 회전하는 원통 위를 구르며 누가 더 오래 버티는지를 겨루는 이색스포츠 체험인 ‘롤링 인 더 한강’이 개최됐다. 8월 9~10일에는 재즈·인디·포크송이 어우러진 ‘한강 뮤직 퐁당’이 열려 시원한 물놀이장에서 물놀이 외에도 여름밤의 정취에 퐁당 빠져 즐길 수 있도록 다양한 프로그램을 제공했다.

운영 기간 중 미래한강본부 직원 및 용역사로 구성된 점검반(2인/1조)을 편성, 매일 수질검사 및 시설 점검을 실시했다.

박진영 서울시 미래한강본부장은 “기록적인 폭염과 열대야로 지친 시민 여러분께서 올여름 한강공원 야외 수영장·물놀이장에서 시원한 물놀이와 함께 잊지 못할 여름 추억을 만드셨길 바란다”며, “서울시는 한강을 찾는 시민 모두가 다가오는 가을 한강의 윤슬과 노을을 만끽한 뒤 눈썰매장에서 즐거운 겨울을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.