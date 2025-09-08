[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도와 안동시가 주최하고 경북문화재단 콘텐츠진흥원(이하 진흥원)이 주관하는 ‘2025년 경북 K-스토리 페스티벌’이 오는 19일부터 20일까지 진흥원에서 개최된다.

8일 진흥원에 따르면 지난 2022년 프리 페스티벌을 시작으로 세계적으로 위력을 떨치는 K-콘텐츠의 원천인 ‘스토리’를 활용한 페스티벌을 4년째 이어오고 있다.

올해 주제는 “K-스토리, 경북에 펼치다”로 세계를 매료시키는 한류(韓流) 등 K-콘텐츠의 원천을 경북에서 찾아내고 이를 다양한 콘텐츠로 확장해 나가겠다는 의미를 담고 있다.

특히 이번 페스티벌에는 유명 창작자들이 대거 참여해 눈길을 끈다.

영국 옥스퍼드대 필수 도서로 선정된 ‘언젠가 우리가 같은 별을 바라본다면’의 저자 차인표 작가, 영화감독이자 방송인으로 다재다능한 매력을 보여온 장항준 감독, 드라마 ‘정년이’와 ‘중증외상센터’의 원작자인 서이레와 한산이가 작가 등이 참여해 다양한 강연과 토크쇼를 통해 창작 경험과 노하우를 생생한 목소리로 들려준다.

또 행사기간 중 스토리 IP 피칭 프로그램이 진행돼 경북을 소재로 한 지역 작가들의 작품이 국내 유수의 영화·드라마 제작사와 OTT사 관계자들에게 현장 공개, 1대1 비즈니스 미팅으로 이어질 수 있는 기회를 제공한다.

페스티벌 세부 프로그램과 참여 방법은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있으며 오는 17일까지 프로그램별 사전 신청을 받는다.

이종수 진흥원장은 “이번 페스티벌을 통해 이러한 자산이 콘텐츠로 발전하고 지역 창작자들이 자신들의 작품을 세상에 선보일 수 있는 기회가 되기를 기대한다”고 말했다.