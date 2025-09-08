목표 달성 매치, 수익금·수익률 매치, 대표 자산 매치로 구성 목표 수익률 달성하면 최대 100만원 상금 제공

[헤럴드경제=문이림 기자] 유진투자증권은 오는 15일부터 다음달 31일까지 ‘수익률 리(RE)매치’ 실전투자대회를 개최한다고 8일 밝혔다.

이번 대회는 상반기 열린 ‘수익률 빅(Big)매치’의 호응에 힘입어 마련됐다. 예수금 10만원만 있으면 누구나 1인 1계좌 기준으로 참여할 수 있다.

대회는 ▷목표 달성 매치 ▷수익금·수익률 매치 ▷대표 자산 매치 등 세 가지 방식으로 진행된다.

‘목표 달성 매치’는 참가자가 직접 목표 수익률을 정하고 이를 달성하면 상금을 받는 방식이다. 목표 수익률이 높을수록 상금도 커진다. 목표 수익률 10% 달성 시 신세계상품권 1만원, 30% 달성 시 10만원, 50% 달성 시 20만원, 100% 달성 시 현금 100만원이 지급된다.

‘수익금·수익률 매치’에서는 대회 기간 동안 참가자들의 누적 수익금과 수익률 각각 1위를 선정한다. 각 부문 1위에게는 상금 1000만원이 주어진다. 두 부문을 동시에 석권할 경우 중복 수상도 가능하다.

‘대표 자산 매치’는 참가자의 수익률을 국내외 대표 지수와 비교하는 방식이다. 비교 대상은 코스피200, 나스닥100, ACE KRX 금현물 상장지수펀드(ETF)다. 참가자의 수익률이 해당 지수 수익률을 웃돌면 커피 쿠폰을 최대 3잔까지 받을 수 있다.