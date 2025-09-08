와디즈 펀딩서 987% 달성한 돈볼펜 스페셜 온라인 구매 시 광복 80주년 ‘하우스노트’ 증정

[헤럴드경제=김용훈 기자] 돈이 들어간 볼펜으로 ‘완판 행진’을 이어온 한국조폐공사가 이번엔 ‘황금’을 입혔다.

8일 조폐공사는 온라인 쇼핑몰과 오프라인 판매처에서 돈볼펜 스페셜 제품인 ‘황금볼펜 에디션’을 판매한다고 밝혔다.

이번 에디션은 지난 7월 크라우드 펀딩 플랫폼 ‘와디즈’에 처음 공개돼 목표액 대비 987% 초과 달성하며 화제를 모은 제품이다. 조폐공사는 화폐 제조 과정에서 발생하는 불량·폐기 은행권 등 부산물을 재활용하는 ‘화폐굿즈’ 사업을 추진 중이며, 그 첫 성과로 선보인 돈볼펜은 출시 때마다 매진을 기록해왔다. ‘부(富)를 불러온다’는 입소문이 돌며 인기를 끌었다.

‘황금볼펜 에디션’은 기존 모던형 바디 전체를 황금색으로 도금하고, 상단에 5만원권 1장 분량의 화폐 부산물을 담아 소장 가치를 높였다. 구성품은 ▷황금볼펜 ▷리필심 ▷휴대용 가죽케이스로, 케이스와 제품에는 조폐공사의 화폐부산물 브랜드 ‘머니메이드(moneymade)’ 로고가 각인됐다.

판매가는 온라인에서 3만6000원, 서울 화폐제품 판매관·대전 화폐박물관 등 오프라인 판매처에서는 3만3000원이다. 온라인 구매 고객에게는 광복 80주년 기념 ‘하우스노트’를 선착순 증정한다. 하우스노트는 조폐기관이 화폐 신기술과 디자인 홍보를 위해 제작하는 비유통 지폐로, 화폐부산물을 삽입한 용지를 케이스로 활용해 의미를 더했다.

성창훈 조폐공사 사장은 “화폐굿즈 사업은 화폐 부산물을 재조명해 새로운 가치를 창출하는 의미 있는 프로젝트”라며 “앞으로도 순환경제와 사회적 가치를 실현하는 모범 사례를 만들어가겠다”고 말했다.

한편, 조폐공사는 매년 약 500톤에 달하는 화폐 부산물이 소각돼 환경오염을 유발하는 문제를 해결하기 위해 굿즈 사업을 ESG 순환경제 모델로 확대하고 있다.