[헤럴드경제=신동윤 기자] 국제 금값이 연일 사상 최고치 기록을 경신 중이다. 미국의 고용 사정이 8월 들어서도 예상 밖으로 약화하고 미 연방준비제도(Fed·연준)가 이달 금리를 인하할 것이란 기대감이 커진 덕분이다.

6일 금융투자업계에 따르면 5일(현지시간) 미 뉴욕상업거래소에서 12월 만기 금 선물 종가는 온스당 3653.3달러로 전장보다 1.3% 올랐다.

금 현물 가격도 최고치를 경신했다. 로이터에 따르면 금 현물 가격은 이날 미 동부시간 오후 2시 47분께 전장보다 1.4% 오른 온스당 3596.6달러에 거래됐다.

금 현물 가격은 이날 장중 온스당 3599.9달러까지 오르며 현물 기준으로는 사상 처음으로 3600달러선 돌파를 목전에 두기도 했다.

미 노동부는 8월 미국의 비농업 일자리가 전월 대비 2만2000명 증가했다고 이날 밝혔다. 이는 다우존스가 집계한 전문가 전망치(7만5000명)를 크게 밑돈 수치다.

예상 밖 고용 악화에 연준이 더 빨리, 더 크게 금리를 내릴 것이란 기대가 커지면서 채권 금리가 내리고 달러화 가치가 하락한 게 금값을 밀어 올렸다.

금은 이자나 배당금을 지급하지 않기 때문에 미국채 실질금리가 하락할 때 상승하는 경향이 있다.

미국의 관세 정책 관련 불확실성이 지속되는 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령이 리사 쿡 연준 이사의 해임을 시도하면서 연준 독립성에 대해 투자자들이 의문을 제기하고 있는 것도 안전자산으로서 금 수요를 늘리는 요인이 되고 있다.

월가 전문가들은 연준의 금리 인하와 경제 불확실성 속에 안전자산인 금값 랠리가 지속될 것으로 내다보고 있다.

골드만삭스는 최근 보고서에서 연준의 독립성이 훼손되고 이에 따라 투자자들이 미국채의 투자 비중을 금으로 일부 조정할 경우 금값이 온스당 5000달러에 이를 수 있다고 전망했다.

제이너메탈스의 피터 그랜트 선임 금속 전략가도 “금값 랠리가 이어질 여지가 더 남아 있다”며 “중단기 시계로 온스당 3600∼3800달러까지 오를 수 있고, 최근 상향 돌파 패턴에 비춰볼 때 내년 1분기에 온스당 4000달러에 도달할 가능성이 있다”라고 내다봤다.

이런 가운데 ‘연예인 투자 고수’로 알려진 배우 전원주 씨의 금 투자 비법에 관한 관심도 다시 한번 모이고 있다.

전원주 씨는 지난해 4월 KBS2TV 예능 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’ 250회에 출연해 개그맨 박명수 씨에게 “금을 많이 사둬야 한다. 난 금고에 금이 가득 있다”고 말했다. 이어 그는 “예전부터 조그마한 것부터 모으다 보니 금고가 가득 찼다”며 “심지어 은행 지점장이 집으로 찾아오기도 한다”고 덧붙이기도 했다.

홍성기 LS증권 연구원은 “지난 박스권 등락 기간 동안 상승 에너지가 누적됐고, 유럽 특히 프랑스의 재정 불안에 따른 국채 금리 상승이 금 가격 돌파의 직접적 요인으로 작용했다”고 평가했다. 다만 과거와는 다른 양상도 나타났다. “주요국 재정 위기가 금 가격의 상승 요인으로 작용하는 것이 자연스럽지만, 2022년 이탈리아·영국 사례처럼 재정 불안과 금 가격이 반드시 동조하는 것은 아니었다”고 설명했다.

이어 홍 연구원은 “프랑스의 경우 총리 신임 투표 이후 정치 불확실성 확대 가능성이 있어 계속해서 금융시장 불안 요인이 될 것”이라며 “트럼프 행정부의 연준 구성 변화가 이어질 경우 과거 1970년대처럼 인플레이션 고착화로 금값 상방 요인으로 자리잡을 수 있다”고 말했다. 장기적으로 금 보유 필요성은 높아지고 있다는 설명이다.