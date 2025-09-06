3거래일 연속 주가 반등…올해 배당수익률 5%대 전망 NH證 “내년 신규 고객사 매출 기여 100억원 상회할 것”

[헤럴드경제=경예은 기자] 몽벨, 아크테릭스, 그레고리 등 글로벌 아웃도어 브랜드의 제품 개발·생산을 담당하는 동인기연의 주가가 상승세로 전환했다. 시장에서는 고객사 물량 증가와 함께 제품군 확장에 대한 가능성에 기대를 거는 모습이다.

6일 KRX 한국거래소에 따르면 동인기연 주가는 3거래일 연속 상승하며 4일 전 거래일 대비 0.93% 오른 1만4080원에 거래를 마쳤다. 지난달 5일부터 한 달간 내림세를 보였으나, 26일 반등(+1.12%) 이후 이틀간 0.73% 밀렸다가 이달 3일부터 다시 상승 흐름을 이어가고 있다.

시장에서는 동인기연의 매출 증가에 따른 성장성에 주목하고 있다. 지난 4일 백준기 NH투자증권 연구원은 보고서에서 “올해 동인기연은 상저하고 실적 흐름이 예상된다”며 “올해 매출액은 전년 동기 대비 8.6% 높은 2463억원으로 선방이 예상된다”고 밝혔다.

백 연구원은 지난해 과잉재고로 인해 주문이 줄었던 최대 고객사 그레고리 매출이 올해 회복세를 보이고 있다고 설명했다. 그는 “관세 영향으로 2분기 선주문 규모가 크지 않아 3분기에도 양호한 실적 성장을 보일 것”이라 관측했다.

신규 고객사 수주도 긍정적이다. 피엘라벤을 비롯한 신규 고객사들은 올해 20억원 수준의 매출 기여가 예상되며, 내년에는 100억원을 넘어설 것이란 전망이다. 생산 공장 증설도 예정돼 있다. 백 연구원은 “내년 상반기에는 코토팍시 전용 공장이 완공될 예정이며 하반기부터는 필리핀 텀블러 공장에서도 본격적인 매출이 발생할 것”이라고 예측했다.

주주 친화책도 언급됐다. 동인기연은 자본잉여금을 이익잉여금으로 전환해 468억원 규모의 비과세 배당 재원을 확보한 상태다. 백 연구원은 “이를 바탕으로 2025년 배당수익률은 4.6%에 이를 전망이며, 비과세 효과까지 감안할 경우 실질 수익률은 5%를 넘어설 것”이라며 “자사주 소각 가능성까지 고려하면 주주환원 측면에서 매력적”이고 평가했다.

지난 2일 최종경 흥국증권 연구원도 “동인기연은 기존 고객사의 수요 정상화와 신규 고객사·제품군 확대라는 세 가지 성장축이 모두 유효한 상태”라며 본질적인 성장 동력이 뚜렷하다고 진단했다.

실제로 올해 상반기(1~6월) 동인기연의 매출액은 1197억원으로 전년 동기 대비 15.7% 증가했다. 다만 인건비 상승과 외환손실 등으로 영업이익은 90억원으로 20.6% 감소했다. 최 연구원은 “당장 목표주가를 제시하지는 않지만, 매출 확대 기조와 생산설비 투자가 계획대로 집행되고 있는 만큼 하반기 수익성 회복 시점에 커버리지를 재개할 계획”이라고 덧붙였다.