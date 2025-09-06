축구선수 이근호, 84㎡→140㎡ 평수 갈아타기 2015년 84㎡ 분양받아 10년 새 30억 넘는 차익

[헤럴드경제=신혜원 기자] 전 국가대표 축구선수 이근호가 올해 6월 서울 성동구 성수동의 고급주택 ‘트리마제’ 대형타입 1가구를 56억5000만원에 매수한 것으로 확인됐다. 이미 국민평형이라 불리는 84㎡(이하 전용면적)를 분양받아 거주하고 있던 이근호는 해당 가구를 최고가에 팔고 같은 단지 내 대형타입을 사들였다.

6일 법원 등기부등본에 따르면 이근호는 지난 6월 23일 트리마제 140.3㎡를 56억5000만원에 매수했다. 아내와 절반의 지분씩 보유한 공동명의로 지난달 20일 잔금을 치뤄 소유권이전등기까지 완료했다.

소유권을 넘겨받은 날 아내 이름으로 채권최고액 22억원의 시중은행 근저당권이 설정됐다. 통상 채권최고액이 대출금의 120% 수준으로 책정되는 것을 고려하면 약 18억원가량을 빌려 매입한 것으로 보인다.

이근호는 앞서 트리마제 다른 동 84.81㎡를 지난 2015년 분양받아 거주하고 있었다. 해당 가구를 지난 6월 23일 같은 타입 신고가인 49억5000만원에 매도하고 그날 140.3㎡를 55억원에 매수했다. 기존에 보유하고 있던 가구는 트리마제 내 4개동 중에서도 안쪽에 위치한 동이었는데 한강변 바로 앞동 대형타입으로 갈아타기한 것이다. 2014년부터 공급된 트리마제 84㎡의 분양가는 12억원 중반~13억원 중반대로 알려졌는데 단순 계산으로 36억원가량의 차익을 봤다.

2015년 7월 입주한 성수 트리마제는 688가구 규모로 조성된 단지로 2011년 7월 준공된 갤러리아포레(230가구), 2020년 11월 입주한 아크로서울포레스트(280가구)와 함께 성수동의 대표적인 하이엔드 주거지로 꼽힌다. 중대형 면적 위주로 구성된 갤러리아포레, 아크로서울포레스트와 달리 25·35·49㎡ 등 소형타입도 200가구 이상 분포돼 있는 트리마제는 입주 직전까지도 미분양 문제를 겪었지만 10년이 채 안 돼 시세가 수십억원씩 뛰었다.

트리마제는 이른바 ‘서울숲 3대장’(갤러리아포레·아크로서울포레스트·트리마제) 중 가구수가 가장 많은 만큼 올 들어 거래량도 53건을 기록하며 성수동 1위를 기록했다. 또한 거래금액이 높아 주로 현금여력이 있는 수요자들이 매수하는 트리마제는 ‘주택담보대출 한도 6억원 제한’ 등 강도높은 규제책이 시행된 6·27 대출규제 이후에도 신고가 거래가 체결되기도 했다. 69㎡는 지난달 22일 37억원에 팔려 최고가를 새로 썼다. 같은 동 비슷한 층 매물이 지난 5월 말 30억6000만원에 팔린 것을 고려하면 석 달 만에 6억원 넘게 오른 것이다.

이처럼 지속적인 가격 상승세를 보이는 트리마제는 24시간 보안시스템 운영, 호텔급 컨시어지 서비스 제공, 조식·카페테리아·피트니스센터·골프연습장·사우나 등 커뮤니티시설 등을 갖추고 있어 유명 연예인 다수가 보유하거나 거주하고 있다. 전 국가대표 수영선수 박태환은 올해 6월 한 방송에서 자신이 거주하고 있는 트리마제의 입주민 전용 식당을 이용하는 모습을 공개하기도 했다. 뿐만 아니라 그룹 소녀시대 태연·써니, 그룹 슈퍼주니어 이특·동해·최시원, 배우 서강준, 김지훈, 가수 황치열 등이 트리마제에 살고 있는 것으로 전해진다. 축구선수 손흥민도 2017년 140.3㎡를 24억4460만원에 분양받아 올해 3월 55억원에 매도했다.