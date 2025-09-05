지난해 이어 유아기후환경교육관 견학…환경교육 협력을 위한 교류·협력 강화

[헤럴드경제=이태형 기자]한국환경보전원은 일본 아키쿠사학원단기대학 유아교육학과 교수와 학생들이 지난 4일 서울 광진구 유아기후환경교육관을 찾았다고 밝혔다.

이번 견학은 지난해에 이은 두 번째 방문으로, 한국의 유아 기후환경교육을 체험하고 양국 간 교류와 협력을 강화하기 위해 마련됐다.

유아기후환경교육관은 만 3~5세 유아 발달 특성에 맞춰 조성된 환경교육 전문 체험관으로, 환경문제 탐구력 증진, 친환경 행동 습관 형성, 생태 감수성 함양을 목표로 다양한 체험·놀이형 프로그램을 운영하고 있다.

아키쿠사학원단기대학 교수와 학생들은 실내 ‘나들이관’과 ‘탐구교실관’, 야외 ‘숲속환경교실’ 프로그램을 직접 체험하고, 유치원 원아들이 참여한 수업을 참관했다.

아키쿠사학원단기대학은 한국의 교육 사례를 자국 교육 현장에 접목하고, 한·일 간 교류와 협력 범위를 지속적으로 확대할 계획이다.

신진수 한국환경보전원 원장은 “일본 대학의 연이은 방문은 우리 기관의 유아 환경교육이 해외에서도 긍정적인 평가를 받고 있다는 의미”라며 “앞으로도 한·일 양국이 협력해 미래세대가 기후위기에 능동적으로 대응할 수 있는 교육 모델을 만드는 데 노력할 것”이라고 말했다.