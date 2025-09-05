안철수도 긍정 평가…친한계는 경계 반응

[헤럴드경제=김해솔 기자] 이준석 개혁신당 대표는 5일 오세훈 서울시장과의 지방선거 연대 가능성과 관련해 “정치적으로 인적 교류도 많고 거의 한 팀이라고 보고 있다”고 언급했다.

이 대표는 이날 오전 BBS 라디오 ‘금태섭의 아침저널’에서 “당이 다르다 보니 제한적인 연대가 가능한 상황인데 오 시장은 꾸준히 가교 역할을 하려는 것 같다”며 이같이 말했다.

앞서 오 시장은 지난 3일 국회에서 기자들과 만나 “(내년 지방선거에서) 어떤 형태로든 개혁신당과의 연대에 기대감을 가지고 있다”고 했다.

이에 이 대표는 “(오 시장이) 제가 부담스러울 정도로 공개 발언으로 ‘개혁신당과 국민의힘은 같이 가야 한다’, 이런 말씀을 하시는데 물론 거기에 악의는 전혀 없으니 선의는 존중한다”고 말했다.

이 대표는 다만 국민의힘과의 합당이나 연대 가능성에 대해서는 “개혁신당을 통해 일정한 성과를 내는 것이 지금 정치·사회적으로 훨씬 의미가 있는 것 아닌가 생각한다”며 일축했다.

그러면서도 “안철수 국민의힘 의원과는 여러 가지 해볼 수 있는 게 많다”고 했다. 앞서 이 대표는 안 의원에 대해 “제 절친이 안 의원의 사위”라며 “안 의원이 계엄 이후 보여 준 행보는 너무 선명하고 제 방향과 일치하기 때문에 관심이 많이 간다. 많은 것을 논의하려 한다”고 언급했다.

국민의힘 친한동훈계에 대해서는 “그분들이 얼마나 전향적인 태도를 보이느냐에 달려 있다”며 “(그렇지 않으면) 어려울 것 같다”고 했다.