정부예산안 국비 11조 1418억 반영, 전년 대비 16% 증가 박완수 지사 취임 3년 만에 국비확보 사상 첫 10조 원 돌파

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도가 내년도 정부예산안에 사상 최대 규모의 국비를 확보했다. 지난해 9조6082억원보다 1조5336억원(16%)이 늘어난 11조1418억원을 확보했다.

박완수 도지사는 2일 도청 프레스센터에서 브리핑을 열고 “경남이 추진해 온 주요 현안과 미래 성장 전략 과제가 대거 반영됐다”며 “국회 심의 단계에서도 필요한 사업들이 추가 반영될 수 있도록 마지막까지 총력을 다하겠다”고 말했다. 박 지사 취임 3년 만에 국비 10조원을 처음으로 넘겼으며, 정부 전체 예산 증가율(8.1%)을 크게 상회하는 성과다

이번 국비 반영의 가장 큰 특징은 정부의 중점 투자방향과 연계된 점이다. 내년도 정부예산안은 인공지능(AI)·연구개발(R&D), 균형발전, 저출생·고령화 대응, 사회안전망 강화, 국민안전 확보 등이 핵심이다. 경남도는 이에 맞춰 ▷AI·R&D 등 미래성장 투자 ▷방산·조선·원전·우주항공 등 주력산업 육성 ▷ 균형성장을 위한 인프라 확충 ▷민생안정과 재난 대응 예산 확대를 중점적으로 반영했다.

AI와 R&D 분야의 경우 피지컬 AI 기술 개발 및 실증사업(400억, 총사업비 1조원)을 비롯해 온디바이스 AI 서비스 실증 확산사업(29억), AX 실증산단 구축사업(20억) 등이 반영돼 경남 주력 제조업의 AI 전환에 힘이 실리게 됐다. 연구개발 분야에서는 극한소재 실증연구기반 조성사업(325억), 청년농업인 스마트 농업단지 조성사업(55억) 등이 반영돼 전통 산업과 신산업의 융합을 꾀한다.

방위산업, 조선업, 원전, 우주항공 등 경남의 주력산업은 방산혁신클러스터 2.0(50억), 중소조선 함정 MRO 글로벌 경쟁력 강화 지원(50억), 기계방산 제조 디지털전환 지원센터(41억), SMR 제조부품 시험검사 지원센터(1억), 우주항공산업 기반 강화를 위한 우주산업클러스터(88억), 우주항공·방산용 실란트 소재 초격차 기술개발(48억), 사천 첨단우주항공 인큐베이팅센터 구축(5억) 등이다.

경남 전역의 균형발전을 위한 대형 인프라 사업으로 남부내륙철도(김천거제, 2600억), 진해신항 1단계 건설(8350억), 부산신항 김해 고속도로(2750억), 남해여수 국도77호선(520억) 등이다. 문화·관광 분야에서는 남부권 광역관광개발(589억), 이순신 승전지 순례길 조성(20억) 등이 반영됐다.

민생안정 분야에서는 수해복구사업(4220억)을 비롯해 자연재해위험개선지구 정비(695억) 등 재해·재난 복구 예산이 확대됐다. 의료 인프라 확충을 위해 경남권 공공어린이재활병원 건립(22억), 서부의료원 설립(15억), 지역필수의사제 시범사업(13억)도 포함됐다.

지역경제 활성화를 위한 지역사랑상품권 발행(322억), 생계·의료·주거급여(1조5929억) 등 서민 생활 안정 예산도 대폭 확대됐다. 청소년 복지 향상을 위한 국립 경남 청소년 디딤센터 건립에 10억을 확보했다. 다만 거제통영 고속도로, 국립남부청소년수련원 건립 등 일부 사업은 정부안에 포함되지 못했다.

박 지사는 “도민 삶과 직결된 예산이 최대한 확보될 수 있도록 최선을 다하겠다”며 “경남의 미래를 여는 핵심 사업들이 차질 없이 추진되도록 정부·국회와 긴밀히 협력하겠다”고 강조했다.