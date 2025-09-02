부총리, 대외경제장관회의 주재 정상회담 경제성과 후속조치 논의 관세협상 후 기업 대응 적극 지원

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 2일 “새 정부의 ‘신대외경제전략’을 조만간 구체화하여 발표할 계획”이라고 밝혔다.

구 부총리는 이날 오전 정부서울청사에서 주재한 대외경제장관회의에서 “조만간 발표되는 ‘미 관세협상 후속 지원대책’ 등을 통해 우리 기업의 관세대응을 적극 지원하고 우리 산업경쟁력 강화에도 더욱 노력하겠다”며 이같이 밝혔다. 구 부총리는 “정부는 세상의 변화에 발빠르게 맞춘다는 ‘여세추이(與世推移)’ 자세로 통상환경 불확실성에 기민하게 대응해 나가겠다”고 강조했다.

이날 회의는 ▷한미 정상회담 경제성과 후속조치 ▷한일 정상회담 경제성과 후속조치 ▷시장 다변화를 위한 아세안 통상협정 추진현황 등을 논의했다. 우선, 한미 정상회담 결과에 대해 “양국 간 경제·안보·첨단기술이 결합된 ‘미래형 동맹’ 관계로 발전하기 위한 전기를 마련했다”며 “3500억 달러 대미 투자금융 패키지의 세부 실행방안을 마련하기 위한 협의를 지속하겠다”고 설명했다.

이어 “내달 개최되는 아시아태평양경제협력(APEC)에서 양국 간 경제협력의 깊이를 더해갈 것을 약속하기도 했다”면서 “정부는 ‘미래형 동맹’을 위한 후속 경제협력에서 의미 있는 성과들이 도출될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 강조했다.

한일 정상회담에 대해서는 경제안보 소통을 강화하고 수소·인공지능(AI) 등 미래산업 협력을 다지는 성과를 거뒀다고 평가했다.

구 부총리는 “지난달 23일 한일 정상 간 회담은 셔틀 외교를 조기 복원하였다는 점에서 큰 의미를 가진다”면서 “특히, 경제 분야에서 경제안보 소통 강화, 수소·AI 등 미래산업 협력, 공통 사회문제 협의체 출범 등 양국 현안과 관련된 실질적인 논의들이 이뤄졌다”고 말했다. 이어 “공급망 등 경제안보 분야 정상 차원 소통을 활성화하고 저출산·고령화, 인구 감소, 수도권 집중, 농업, 방재 등 공통으로 직면한 사회문제의 해결 방안도 모색할 것”이라며 “수소 공급망 연계, 암모니아 혼소발전 생태계 구축, AI 분야 글로벌 사우스 공동진출 등 양국이 시너지를 낼 수 있는 미래 핵심 산업분야의 협력도 강화할 것”이라고 덧붙였다. 배문숙 기자