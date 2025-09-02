미국 등 선진 연구기관과 협력 북반구 대기질 공동연구 활성화 기대

[헤럴드경제=이태형 기자]환경부 소속 국립환경과학원은 2일부터 4일까지 경기도 고양시 킨텍스에서 국내 및 해외 20여 개 기관이 참석하는 ‘제16차 환경위성 국제 학술대회’를 개최한다고 밝혔다.

국립환경과학원은 2020년 2월 세계 최초로 발사된 정지궤도 환경위성(GEMS)을 통해 아시아 전역의 광역적인 대기오염물질 농도를 관측하고, 국제 수준의 환경위성 연구 성과 공유 및 협력 방안 마련을 위해 환경위성 국제 학술대회를 2010년부터 매년 개최하고 있다.

이번 국제 학술대회에서는 국내 환경위성을 비롯해 2023년 세계 2번째로 발사한 미국의 정지궤도 환경위성(TEMPO)과 올해 7월 세계 3번째로 발사한 유럽의 정지궤도 환경위성(Sentinel-4) 등 각국 위성자료를 이용한 연구 결과를 소개하고, 북반구 대기오염물질 동시 관측을 위한 3개 위성 간 공동연구 계획 등을 논의할 계획이다.

국제 학술대회 첫째 날인 2일에는 초청발표로 김준 연세대학교 교수가 환경위성의 연구 성과와 향후 계획을, 클라우스 제너 유럽 우주국 박사가 유럽의 저궤도 환경위성인 센티넬-5P 위성의 운영 현황을, 톰 맥클로이 캐나다 요크대학교 교수가 환경위성 개발 및 운영을 통해 얻은 과학적인 시사점에 대해 발표할 예정이다.

이밖에 환경위성 기반의 오존 및 전구물질(질소산화물, 휘발성 유기화합물 등) 관측, 환경위성 현황과 위성 활용, 대기오염·기후변화유발물질 관리 등에 대해 100여 명의 연구진들이 연구 성과를 공유할 예정이다.

성지원 국립환경과학원 대기환경연구부장은 “이번 국제 학술대회는 전 세계 환경위성 분야 최고 연구자들이 한자리에 모여 연구결과를 공유하고 협력방안을 논의하는 뜻깊은 자리”라며 “앞으로도 지속적인 환경분야 국제협력을 통해 전 지구 대기오염물질 감시 및 관리 체계를 강화하겠다”고 말했다.