국내 ETF 1위 규모, 이달부터 적립식 매수 이벤트

[헤럴드경제=유동현 기자] 미래에셋자산운용은 ‘TIGER 미국S&P500 상장지수펀드(ETF)’ 순자산이 9조원을 돌파했다고 2일 밝혔다.

한국거래소에 따르면 전날 종가 기준 ‘TIGER 미국S&P500 ETF’ 순자산은 9조1209억원으로 집계됐다. 국내 전체 ETF 1위 규모이자, 아시아에 상장된 전체 S&P500 추종 ETF 중 최대 규모다.

최근 미국 S&P500 지수가 사상 최고치를 경신하는 등 강세를 이어간 영향으로 보인다. 지난 1일 기준 연초 이후 ‘TIGER 미국S&P500 ETF’의 개인 누적 순매수 규모는 1조 3825억원으로 국내 상장된 전체 ETF 중 1위를 기록했다. 하반기에도 인공지능(AI) 산업 성장과 대형 기술주의 견조한 실적, 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대감은 긍정적 대목이다.

미래에셋자산운용은 ‘TIGER 미국대표지수 ETF 적립식 매수 이벤트’를 진행한다. 이달부터 내년 1월까지 5개월간 해당 월의 ‘TIGER 미국S&P500 ETF’ 혹은 ‘TIGER 미국나스닥100 ETF’ 매수 인증 고객 중 추첨을 통해 경품을 제공한다.

김남기 미래에셋자산운용 ETF운용부문 대표는 “’TIGER 미국S&P500 ETF’는 상장 이후 꾸준히 투자자들의 선택을 받으며 국내 투자자들이 가장 사랑하는 ETF로 자리잡았다”며 “앞으로도 TIGER 미국S&P500 ETF는 아시아 최대규모 S&P500 ETF로서, 투자자들의 자산 증식을 위한 장기 투자 수단으로서의 역할을 충실히 할 수 있도록 노력하겠다”고 했다.