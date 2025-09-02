추석 맞이 특별가에 사은품 혜택 마스터V·파우제M 등에 특별가 적용

[헤럴드경제=김광우 기자] 세라젬은 민족 대명절 추석을 맞아 풍성한 혜택을 담은 ‘2025 추석 대제전’ 프로모션을 오는 30일까지 진행한다고 2일 밝혔다.

세라젬은 추석을 앞두고 온 가족이 함께 누릴 수 있는 건강 관리 솔루션을 합리적인 가격에 제공하기 위해 이번 프로모션을 준비했다고 밝혔다.

세라젬은 2027년 헬스케어 기술력을 집약한 마스터V11을 최근 선보이며, ‘V11–V9–V7–V4’로 이어지는 풀 라인업을 완성했다. 마스터V11은 항공기 1등석을 연상시키는 프라이빗한 공간감과 자세에 구애받지 않고 정밀하게 관리해 주는 듀얼 포지션 시스템을 갖췄다.

마스터V9·V7·V4는 각각 목부터 골반까지 이어지는 척추 전체 회전 마사지, 목·어깨 집중 관리와 척추 견인 기능, 허리 마디마디를 풀어주는 스테디셀러로 다양한 고객의 필요를 충족한다.

정교한 마사지 기능과 고급스러운 디자인으로 가치 있는 효도 선물로 꾸준히 사랑받는 마스터V 컬렉션은 일시불 구매 기준 최대 60만원의 할인 혜택이 제공된다.

안마가전 파우제M 컬렉션 역시 모델에 따라 일시불 기준 최대 60만원의 혜택이 적용된 특별가로 선보였다. 컴팩트한 사이즈의 파우제M6는 팔다리가 자유로워 수유의자용으로 제격이다. 의자 최초로 사이드 커버를 교체할 수 있는 파우제M8 Fit은 인테리어 가구로도 손색없는 디자인으로 기능성에 심미성까지 갖추었다.

프리미엄 모델인 마스터V9, 마스터V11, 파우제M10을 구매 또는 구독한 전 고객에게는 ‘헤어 미라클’(앰플 1개월분 포함) 또는 ‘힐랙스 발 마사지기’ 중 하나가 특별 사은품으로 제공된다.

두피케어 디바이스 ‘헤어 미라클’은 두피 탄력을 높이고 탈모 예방에 도움을 준다. ‘힐랙스 발 마사지기’는 발 부위의 혈류 개선과 피로 완화에 도움을 주는 제품이다. 다양한 마사지 강도와 온열 기능을 갖춰 지친 발을 회복시켜준다.

특히 신제품 마스터V11의 경우 일시불 구매 시 런칭 특가에 사은품까지 포함해 최대 143만원 상당의 혜택을 제공한다.

세라젬 밸런스의 경우 오프라인 매장에서 일시불 구매 또는 구독 시 최대 100만원의 할인 혜택이 제공된다. 월 구독료 4만9000원에 만나볼 수 있다. 뿐만 아니라, 행사 기간에 구독한 고객은 해지 위약금도 축소되어 구매 후 변심 등에 따른 부담을 덜 수 있다.

추석을 앞두고 양가 부모님께 각각 건강을 선물하거나, 부모님과 자녀 세대가 함께 사용할 기기를 동시에 마련하려는 고객들을 위해 특별한 구성도 마련했다. 2대 이상 제품을 패키지로 구독 시 최대 30% 할인 혜택이 주어진다.

세라젬 관계자는 “추석 명절은 소중한 이들의 건강을 챙기는 의미 있는 시기인 만큼, 프리미엄 헬스케어 선물로 제격인 세라젬 제품을 보다 합리적인 비용에 만나볼 수 있도록 특별한 혜택을 마련했다”며 “이번 프로모션을 활용해 소중한 이에게 건강과 마음을 함께 전하는 뜻깊은 연휴가 되길 바란다”고 말했다.