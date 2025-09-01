대통령실 AI수석실, 과기부 중심으로 산업부 파견 0명 내년도 AI 정부 예산안의 절반가량인 5.1조원, 과기부 차지 산업부, 제조업AI전환 등 1.1조원...관계부처간 협력 촉진 TF구성

[헤럴드경제=배문숙 기자]이재명 정부가 국가의 미래 먹거리 명운을 가를 인공지능(AI) 집중 육성에 무엇보다 방점을 두고 있지만 정작 과학기술분야에 무게를 두면서 제조업 AX(인공지능 전환)에는 소홀하는 것이 아니냐라는 우려의 목소리가 나온다.

이는 이재명 정부의 AI정책을 수립하고 방향을 제시하는 대통령실 AI수석실에 산업통상자원부에서 파견된 직원이 한 명도 없이 과학기술정보통신부 출신으로 대부분 채워졌기 때문이다.

1일 세종관가에 따르면 이재명 대통령 취임 사흘 만인 지난 6월6일 발표된 조직개편에서 가장 눈에 띄는 것이 AI 수석실 신설이다. AI수석실은 AI 산업 육성은 물론 첨단기술 사안, 인구 및 기후 위기 과제 등을 중점적으로 다루고 있다.

하정우 대통령실 AI미래기획수석은 지난달 28일 더불어민주당 의원들을 대상으로 한 강연에서 ‘글로벌 AI 3강을 위한 준비’라는 주제 강연을 통해 국가AI 정책의 거버넌스(운영·관리체계)를 확립하겠다는 구상을 밝힌 바 있다. 기본 방향은 사람 중심, 포용적 ‘민간 정부 원팀’, AI 친화적 정부, 지역균형발전 등으로 제시할 것으로 알려진다.

그러나 AI수석실에는 과기부에서 파견된 직원들이 주축으로 구성된 상태이며 산업부에서 파견된 직원이 한명도 없는 것으로 확인됐다. 최근 AI실 파견 직원 절차를 진행한 결과, 산업부 지원자들은 탈락한 반면 보건복지부 지원자가 선정됐다.

이로인해 이재명 정부의 AI 정책이 제조업 중심이 아닌 연구개발(R&D)을 기반으로 하는 과기부 중심으로 돌아가고 있다는 목소리가 나온다. 지난달 28일 국무회의에서 의결된 내년도 예산안 중에서 AI 관련 예산 10조1000억원 가운데 과기정통부는 절반 가량인 5조1000억원을 집행한다. 세부적으로 AI 대전환에 4조4600억원, AI를 활용한 과학기술 연구개발 혁신에 6000억원을 쓴다.

반면, 산업부는 과기부의 20%가량인 1조1000억원(산업 AX 확산)에 불과하다. 이 예산의 40%가량인 4022억원은 제조, 물류, 건설 등에 활용되는 휴머노이드 로봇 중심의 ‘피지컬 AI 개발’ 으로 배정했다.

문신학 산업1차관이 주재로 지난 7월16일 열린 ‘제조업 방안 논의를 위한 관계부처 합동회의’에도 과가부는 빠지고 국방부,농림축산식품부, 보건복지부, 환경부,국토교통부, 중기벤처기업부,금융위원회,특허청 등이 참석했다.

이 회의는 AI를 제조‧생산 현장에 접목해 실질적인 부가가치를 창출하고 AI에 대한 수요를 대대적으로 확산함으로써,‘글로벌 AI 3대 강국’달성을 가속화할 필요가 있다는 공감대 속에서 마련됐지만 관련 예산이 가장 많은 과기부는 정작 참석하지 않았다.

산업부는 제조업 AX에 대한 관계부처간 협력을 촉진하기 위해 서울대 전기전자제어전공과 컴퓨터공학전공 과장급 3명을 주축으로 하는 ‘제조AI 확산 TF’ 발족한 상태다. \F팀장은 신용민 기계로봇제조과장(서울대 전자전자제어전공)으로 전력, 배터리전자, 수출정책 등을 두루 거치면서 인정받아 ‘천재’라는 수식어가 붙는다. 회계사 자격증 소유자이기도 하다.

TF부팀장은 송영진 산업인공지능혁신과장(서울대 컴퓨터공학과 전공과 권순목 첨단특화단지지원팀장(서울대 전기전자제어전공)을 전격 배치했다. 이 TF는 AI 전문성을 기반으로 현장에서 통하는 실질적인 정책을 관계부처와 함께 설계, 대한민국 제조업에 AX를 대대적으로 확산하는 것이 목적이다.