[헤럴드경제(수원)=박정규 기자] 경기도경제과학진흥원은 과학기술정보통신부, 경기도, 대구광역시와 함께 ‘열린혁신 디지털 오픈랩 구축’ 사업의 성과보고회를 오는 12일 판교 스타트업캠퍼스에서 개최한다고 1일 밝혔다.

이번 성과보고회는 2021년부터 추진된 ‘열린혁신 디지털 오픈랩 구축’ 사업의 결과를 돌아보고, 5G와 인공지능(AI) 등 디지털 신기술의 산업 적용 가능성을 모색하기 위해 마련됐다. 디지털 전환 시대에 대응할 혁신 기반을 확립하는 자리가 될 예정이다.

행사에는 과학기술정보통신부와 참여기관, 디지털 혁신기업 관계자 등 약 100명이 참석할 예정이다. ICT 스마트 디바이스 전국 공모전 결선, 전문가 기조강연, 기업 우수사례 발표, 우수기업 홍보부스 운영 등이 진행돼 참가자와 참관객이 함께 디지털 혁신 흐름을 공유할 수 있다. 도민과 예비창업자에게도 개방돼 누구나 참관 가능하다.

ICT 스마트 디바이스 전국 공모전 결선에서는 기업·일반 부문에서 선발된 6개 팀이 무대에 올라 창의적 아이디어와 기술을 선보인다.

전문가 기조강연은 김태호 노타AI 대표가 맡아 ‘AI Everywhere를 위한 AI 추론 경량화 및 최적화’라는 주제로 기술 트렌드와 산업계 주요 이슈를 짚고 대응 전략을 제시한다.

이어 오픈랩 지원을 통해 성과를 창출한 애그유니의 ‘밀폐형 식물공장 에어돔(AIRDOM)’, 망고슬래브의 ‘휴대용 스마트 프린터 네모닉(NEMONIC)’ 등이 발표된다.

지난해 공모전 대상 수상기업 ㈜밸리언택스는 반려동물 건강관리 ICT 솔루션 성과와 사업화 경험을 공유할 예정이다.

행사 기간에는 디지털오픈랩 수혜기업이 참여하는 우수기업 홍보부스도 운영된다. 디지털 혁신 디바이스와 서비스 성과물이 전시되고, 참관객과 기업 간 교류가 이뤄져 디지털 신기술이 산업 현장에 어떻게 적용되는지 체감할 수 있다.

박종영 AI본부장은 “이번 성과보고회는 지난 5년간의 디지털 오픈랩 성과를 확인하고 ICT 산업의 미래를 모색하는 뜻깊은 자리가 될 것”이라며 “혁신 기술과 아이디어가 산업 현장에 안착할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

디지털 오픈랩 성과보고회 참관 신청은 포스터의 QR 링크에서 가능하며, 자세한 사항은 경과원 AI실증지원팀을 통해 확인할 수 있다.