서울아레나, 공정률 34%·계획 대비 114% 순항 중…2027년 상반기 준공 목표 연간 270만명 방문 예상, 세계적 문화‧관광거점 도약… 지역경제 활성화 큰 역할

[헤럴드경제=박병국 기자] 오세훈 서울시장이 1일 국내 최대규모 전문공연장 겸 복합문화시설 ‘서울아레나’ 조성 현장을 찾아 공사 진행 및 안전 관리 상황을 점검했다.

이날 오후 현장을 방문한 오 시장은 “1년 반 뒤서울아레나는 케데몬 속 ‘헌트릭스’와 같은 세계적인 아티스트가 찾는 월클(월드클래스) 공연 성지로 변모할 것”이라며 “대중문화산업에서 목말라했던 세계적 수준의 공연 인프라 공급을 통해 연간 270만 명의 관람객을 끌어들여 K팝과 대중문화산업 발전의 기폭제 역할을 하겠다”고 강조했다. 이날 현장점검에는 스타트업 서울 1호 홍보대사이자 가상세계와 현실을 잇는 아이돌그룹 ‘플레이브(PLAVE)’도 함께 했다. 현장을 방문한 플레이브는 “서울아레나는 K팝 아티스트들이 더욱 빛날 수 있는 멋진 공간이 될 것”이라며 “서울아레나에서 공연할 날을 기다리겠다”고 기대감을 드러냈다.

2009년 ‘동북권 르네상스 프로젝트’ 일환으로 서울 내 대규모 공연 인프라 확충을 위해 추진중인 ‘서울아레나’는 최대 2만8000명의 관객을 동시에 수용할 수 있는 ‘전문공연장’과 최대 7000명 수용이 가능한 ‘중형공연장’을 비롯해 상업시설 등 복합문화공간으로 조성된다. 2027년 상반기 준공이 목표다.

지난 2023년 11월 착공한 ‘서울아레나’는 코로나19 이후 금리 인상, 건설공사비 급등 등에도 9월 1일 기준 공정률 34%로 계획 대비 114% 상회하며 순항 중이다.

‘서울아레나’가 착공하기까진 많은 굴곡이 있었다. 서울시는 이미 2009년 K팝 공연산업 성장 가능성과 서울 시내 대형 공연 인프라에 대한 필요성을 인지하고 사업을 준비했으나 금리 상승으로 인한 PF 시장 경색, 공사비 상승으로 인한 사업성 저하 등이 발목을 잡았다. 서울 제외한 타 시도의 아레나 사업 좌초도 사업 추진에 영향을 미쳤다. 또한 코로나19 장기화로 공연사업에 대한 경제성 등 리스크가 증가하면서 민간사업자의 사업 추진 철회 요청까지 발생했다.

이에 서울시는 우선 서울아레나 착공지역인 동북권 지역을 전담하는 부서를 신설해 시장 상황을 고려한 시설용도 변경 등 사업성을 높일 방안을 마련했다. 이와 더불어 인허가를 비롯한 사업 추진에 필요한 신속한 지원을 통해 사업의 정상적 궤도 안착을 지원했다. 이외에도 ‘서울아레나’를 방문하는 관람객들의 편의를 위한 동부간선도로 지하화와 상부공원 등 주변 녹지인프라 확충 등을 지원했다.

서울시는 ‘서울아레나’가 들어설 창동 일대 교통 인프라도 확충하고 있다. 서울아레나는 지하철 1‧4호선 창동역과 4‧7호선 노원역에 인접해 있다. 특히 GTX-C 노선이 개통되면 도심‧강남에서 20분 내, 인천공항에서는 1시간 내에 갈 수 있다.

오세훈 시장은 “남은 공정은 말 그대로 서울을 전 세계적인 공연 메카로 자리매김할 ‘걸작’을 완성한다는 자부심으로 차질 없이 추진해 나가겠다”고 말했다.