용산 “대통령 친서 들은 바 없다” 우상호 “북중러 군사동맹 큰 위협” “北 대화, 한미훈련 연기돼야 가능” 우원식 의장 방중 “최대한의 성의” “한중 관계 개선…넓게 볼 필요”

중국 전승절 80주년 기념 열병식에 북·중·러가 한 자리에 모이면서 이재명 대통령의 외교 셈법도 더 복잡해질 전망이다. 미국과 관세 협상으로 더는 ‘안미경중’(안보는 미국 경제는 중국) 기조를 취할 수 없지만, 한중 관계 또한 개선해나가야 하는 복합 과제를 안은 셈이다. 전승절 이후 한중 관계를 놓고 이 대통령의 ‘실용외교’가 다시 한 번 시험대에 오를 것으로 보인다.

대통령실 고위관계자는 1일 중국 전승절 기념식에 참석하는 우원식 국회의장이 시진핑 중국 국가주석에게 보내는 이 대통령 친서를 전달할 가능성과 관련해 “들은 바 없다”고 선을 그었다.

이 대통령이 지난달 24일 박병석 전 국회의장을 단장으로 한 중국 특사단을 통해 시 주석에게 친서를 보낸 만큼, 이번 전승절에 또다시 친서를 보내지 않을 것이란 취지다. 이 대통령은 앞서 중국으로부터 전승절 기념식 공식 초청을 받았지만, 불참하겠다는 의사를 전했다. 다만 친서를 통해 한중 관계 발전에 대한 뜻을 보내고 시 주석을 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 초청했다.

이 대통령이 김정은 북한 국무위원장에게 보낼 친서 또한 준비될 가능성은 적다. 우상호 대통령실 정무수석은 YTN 라디오 ‘뉴스파이팅’에서 “(우 의장이) 김 위원장을 만날 가능성이 확실하게 보장되지 않은 상황에서 대통령 친서를 보내거나 전언을 보내는 것은 쉽지 않다”면서 “다만 접촉할 기회가 있다면 우 의장이 이러저러한 남북관계를 권유할 수 있겠지만, 지금으로선 그 문제에 관해 우 의장과 조율된 것은 크게 없다”고 했다.

대통령실은 북·중·러의 이른바 ‘반서방 연대’ 가능성을 예의주시하고 있다. 우 수석은 “북중러 연맹이 어느 정도 수준이 될지 지켜봐야 한다”면서 “이번에 단순히 열병식에서 사진 한 장 찍고 가는 것 정도면 크게 위협적이진 않을 테지만, 만약 3국이 군사동맹으로까지 확장된다면 대한민국에겐 상당히 위협적”이라고 말했다.

이어 우 수석은 “중국의 목적은 ‘북중 동맹을 만들어 미국과 대한민국에 대항하겠다’는 뜻은 아니라고 본다”면서 “왜냐하면 이 대통령을 (전승절에) 초대했으니, ‘이쪽하고도 잘 지내고, 저쪽하고도 잘 지내겠다’는 포석이 아닌가 보고 있다”고 해석했다.

실제 이 대통령은 중국 특사단이 베이징을 방문할 당시 방일·방미 순방길에 올라 한일 정상회담을 진행했다. 시급한 한미 관세 협상 후속 조치를 위해 한일·한미 정상회담을 연속으로 치르는 상황이었던 만큼, 이를 불편해할 중국을 고려해 비슷한 시기 중국 특사단을 파견한 것으로 풀이된다.

우 수석은 또한 김 위원장의 중국 방문을 두고 “어쨌든 분명한 것은 김 위원장이 다자외교 무대에 나온다는 것은 대한민국 입장에서 긍정적인 것”이라고 평가했다.

이어 우 수석은 “북한이 다자외교 무대에 나온다고 하는 것은 ‘북·중·러 동맹을 튼튼하게 해 놓고, 그 다음에 남북 관계나 혹은 미국과의 대화 등 여러 가지 고민을 하겠구나’라고 (우리가) 예측을 한 것”이라며 “미국의 주도적인 역할을 보장하면서 ‘일단 북미 대화가 잘 풀려야 남북 대화도 풀릴 수 있다’는 판단을 한 것”이라고 했다.

이 대통령은 지난달 미국을 방문해 도널드 트럼프 대통령에게 ‘피스메이커(peace maker)가 되어 북미 대화의 물꼬를 터 달라’고 요청했는데, 이는 김 위원장의 중국 방문을 염두에 둔 전략적 대응이었다는 설명이다.

오는 10월 말 APEC 정상회의에서 김 위원장과 트럼프 대통령이 판문점에서 만날 가능성과 관련해서도 우 수석은 “상상 속에서나 가능하다”고 일축했다. 그는 “현재로서는 아직 한미 연합 군사훈련이 중단되거나 연기되지 않았기 때문에 남북 대화의 모멘텀을 만들지 못하고 있다”면서 “아무래도 한미 군사훈련이 무기한 연기되거나 중단되어야만 북한이 남한과의 대화에 응할 것이라고 보고 있다”고 분석했다.

이에 따라 이 대통령의 ‘줄타기 외교’는 이어질 전망이다. 이진숙 국립외교원 교수는 “(전승절에) 우리 정상이 꼭 가야 하는 것은 아니다”라며 “우 의장이 가는 것은 중국의 초청에 대한 최대한의 성의와 예의를 표명한 것으로 보인다”고 말했다. 그는 “블라디미르 푸틴 대통령과 김 위원장이 다 가는 자리이기 때문에 우리 정상이 가는 것은 모양새가 좋지 않다”면서 “만약 참석했더라도 전승절 이후 한중 관계가 그에 맞게 발전하지 못할 경우 부담이기 때문에 우리가 현명한 선택을 한 것”이라고 설명했다.

한중 관계 개선을 위한 외교행보와 관련해 이 교수는 “이재명 정부 들어 이전보다 분위기도 좋고 한중 관계 발전에 대해 중국과 한국이 모두 의지를 보이고 있어 점점 더 발전할 것이라고 본다”며 “이번 전승절 행사가 주목을 받고 있지만, 상하이협력기구(SCO)라는 다극화를 추구하고 있는 중국의 모습에 집중할 필요도 있다. 더 큰 그림을 살펴야 한다”고 조언했다.

