국내 최대단지 상가 공실률 절반 육박 고가분양에 호가·시세 괴리 커 거래↓ 경기 침체·온라인 쇼핑 확산도 영향 수익률 하락→거래 가뭄 악순환 반복 전문가 “신규 단지 상가 축소 바람직”

“오프라인 상권 침체로 상가 투자 가치가 낮아지다 보니 이젠 아파트 상가 분양받는 사람들이 ‘호구’나 ‘세상 물정 모르는 사람’이라는 표현까지 나오고 있어요. 실제로 주변 사람이 아파트 단지 내 상가를 분양받는다고 하면 뜯어말릴 것 같아요.”(강동구 A공인중개사무소 관계자)

지난달 28일 찾은 서울 강동구 ‘올림픽파크포레온’의 단지 내 상가는 곳곳이 텅 비어 썰렁한 모습이었다. 지난해 11월부터 약 1만2000가구가 입주한 국내 최대 규모 아파트 단지답게 상가 역시 최대 규모를 자랑했지만 지하철 5호선 둔촌동역과 연결된 지하층 등 일부를 제외한 1층 상가는 절반 이상이 공실 상태였다. 한 집 걸러 하나씩 ‘임대·매매 문의’ 안내문만 덩그러니 붙어 있었다.

과거 ‘상가의 꽃’으로 불리며 분양 흥행을 보장하던 아파트 단지 내 상가 시장에 찬바람이 불고 있다. 경기 침체 장기화와 소비 패턴 변화, 고분양가 논란 등이 겹쳐 상가 투자 심리가 크게 위축되면서 신축 단지의 애물단지로 전락했다. 과거와 달리 임대 수익도 올리기 힘들어 새 아파트의 상가 공실률이 치솟고 있다.

이 단지의 상업시설 ‘포레온스테이션5’은 지하 2층~지상 4층 규모로 477호실이 있다. 입주 9개월이 지났지만 여전히 공실률이 3분의 1 이상이 공실로 남아있다. 특히 분양가가 가장 높았던 1층 상가 155개 호실 가운데 60% 이상이 비어있다. 둔촌동 A공인중개사 관계자는 “1층 상가 물량의 공실 문제가 핵심 리스크”라고 말했다.

일대 공인중개사들은 미분양 원인 중 하나로 고분양가를 지목했다. 상가 내 또 다른 B공인중개사 대표는 “1층 상가의 평(3.3㎡)당 분양가는 1억5000만원에서 일부 대로변 점포는 최대 2억5000만원에 책정됐다”며 “일부 상가는 매매가를 40% 이상 낮춰도 소유주의 기대 호가와 시장 수요가 맞지 않아 거래가 성사되지 않는다”고 강조했다. 이어 “상가 소유주가 10억원에 팔기 원해도 시장 매매가는 6억원에서 7억원 선에 형성돼 있다”고 덧붙였다.

실제로 1층 상가 중 아직 분양이 되지 않은 전용면적 28㎡(8.6평)은 분양가가 12억원에 책정돼 평당 가격이 1억4000만원에 이른다. A공인중개사 관계자는 “2층 상가 분양가는 1층의 2분의 1 수준으로, 대로변과 내부 위치에 따라 평당 분양가가 6000만원에서 8000만원 사이에 분포돼 있다”며 “결국 입지가 좋지 않지만 분양가가 높게 책정된 호실은 악성 재고로 남아있으며, 최초 분양가 대비 25% 이상 할인해야 거래가 이뤄진다”고 덧붙였다.

그나마 임대료가 상대적으로 저렴한 지하 1~2층과 지상 2~3층은 대부분 임차인을 들였지만, 여전히 1층은 30% 이상이 공실이다. 인근 C공인중개사 관계자도 “입지가 가장 좋은 1층 대로변 호실은 입주 초기 평당 90~100만원의 임대료를 받았지만 이제는 60~70만원까지 내려갔다”며 “입주 초기엔 일부 호실이 5% 수준의 임대 수익률을 낼 수 있었지만, 현재는 3~4% 수준으로 낮아졌다”고 강조했다.

아파트 상가 임대 수익률이 낮아지면서 다시 ‘거래 가뭄’으로 이어지는 악순환이 반복되고 있다는 설명이다. C공인중개사 관계자는 “상가는 토지나 건물 매매와 달리 땅값 상승 이익이 반영되지 않아 임대 수익률이 유일하게 가치를 판단하는 기준”이라며 “상가 매매가 이뤄지려면 최소 6%의 수익률이 보장돼야 하는데 현실적으로 불가능한 상황”이라고 말했다.

그러면서 “결국 학원·미용실·부동산처럼 원가가 거의 없는 업종만 들어올 수 있고 음식점처럼 원가에 인건비까지 들어가는 업종들은 버티기 힘들다”고 덧붙였다. 이어 “그나마 올림픽파크포레온 상가는 1층을 제외하고 빠른 속도로 물량이 소화된 편이며, 요즘 신축 아파트 상가는 평균적으로 4~5년 각 공실률 50%가 기본이라는 평가가 있다”며 “장기적으로 보면 신규 단지에 상가를 축소하는 편이 바람직하다”고 말했다. 윤성현·박로명 기자