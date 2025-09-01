종로학원 ‘대학 알리미 중도탈락 현황 자료’ 분석 전국 39개 의대 중도 탈락자 386명 5년새 최고치 지방 의대 ‘중도 탈락’ 148명→309명 큰 폭 증가 “지방→수도권 의대로 이동·의대 부적응 맞물려”

[헤럴드경제=김용재 기자] 2024년 전국 39개 의대에서 ‘중도 탈락’한 학생이 386명으로 최근 5년새 가장 많은 이탈자가 생겼다. 지난해 의대생들의 ‘동맹 휴학’과 ‘의대 모집정원 확대’가 맞물리면서 하위권 의대에서 상위권 의대로의 이동 현상이 집중된 것이라는 분석이 나왔다.

1일 종로학원이 ‘대학알리미 중도탈락 현황자’ 자료를 분석한 결과 지난해 전국 39개 의대에서 중도탈락한 학생은 386명이었다. 이는 2023년(201명) 대비 185명(92.0%) 증가한 수준. 사실상 ‘역대 최고치’다.

권역별로는 ▷서울권 9개 의대 62명 ▷경인권 3개 의대 15명 ▷지방권 27개 의대 309명의 중도 탈락자가 발생했다.

지방권 의대에선 가장 많은 중도 탈락자가 발생했다. 2023년 148명이 이탈했으나 작년엔 309명이 중도 탈락했다.

지방권 의대 중도 탈락자를 지역별로 보면 ▷호남권 41명→77명(87.8%↑) ▷충청권 32명→61명(90.6%↑) ▷부·울·경 31명→60명(93.5%↑) ▷강원 27명→51명(88.9%↑) ▷대구경북권 13명→48명(269.2%↑) ▷제주 4명→12명(200%↑) 등이다.

소위 ‘빅5’로 불리는 상위 의대에서의 중도 탈락자가 있었다. ▷서울대 4명 ▷연세대 3명 ▷가톨릭대 3명 ▷성균관대 4명 ▷울산대 2명 등이다.

임성호 종로학원 대표는 “의대 모집정원 확대와 의대 동맹휴학이 맞물려진 상황에서 의대에서 의대로의 이동 현상이 집중적으로 나타난 것으로 해석된다”라면서 “지방권 의대에서 수도권 의대로의 이동, 상위권 의대에서 선호하는 전공학과가 개설된 의대로 이동한 것”이라고 설명했다.

다만 ‘의대 부적응’ 현상도 있을 수 있다고 임 대표는 말했다. 그는 “의대 모집정원이 축소가 되긴 했으나 갑작스러운 의대 모집정원 확대로 적성과 무관하게 의대에 진학한 학생들의 부적응 현상도 있을 수 있다”라면서 “상위권 의대로의 이동 현상은 지속적으로 나타날 가능성도 있다”고 강조했다.